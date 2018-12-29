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Чому сьогодні не можна пити кисіль: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна пити кисіль: прикмети і забобони
8 січня 2019 року після Різдва Христового відзначають Собор Пресвятої Богородиці.

Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя, - пише канал 24.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.

Народні прикмети на 8 січня

– Цього дня прийнято піднімати дітей вище голови, щоб вони росли здоровими і красивими.

– Сніг прилипає до рук – до тепла.

– Завірюха і мороз 8 січня обіцяють холодне літо.

Що можна робити 8 січня

1. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.

2. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.

3. Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов'язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.

Що не можна робити 8 січня

1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

2. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

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Теги: свято, забобони
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