Чому сьогодні не можна пити кисіль: прикмети і забобони





Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя, - пише



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.



Народні прикмети на 8 січня



– Цього дня прийнято піднімати дітей вище голови, щоб вони росли здоровими і красивими.



– Сніг прилипає до рук – до тепла.



– Завірюха і мороз 8 січня обіцяють холодне літо.



Що можна робити 8 січня



1. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.



2. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.



3. Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов'язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.



Що не можна робити 8 січня



1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.



2. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 січня 2019 року після Різдва Христового відзначають Собор Пресвятої Богородиці.Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя, - пише канал 24 Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.– Цього дня прийнято піднімати дітей вище голови, щоб вони росли здоровими і красивими.– Сніг прилипає до рук – до тепла.– Завірюха і мороз 8 січня обіцяють холодне літо.1. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.2. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.3. Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов'язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.2. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

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