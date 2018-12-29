Чому сьогодні не можна пити кисіль: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:05
8 січня 2019 року після Різдва Христового відзначають Собор Пресвятої Богородиці.
Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя, - пише канал 24.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.
Народні прикмети на 8 січня
– Цього дня прийнято піднімати дітей вище голови, щоб вони росли здоровими і красивими.
– Сніг прилипає до рук – до тепла.
– Завірюха і мороз 8 січня обіцяють холодне літо.
Що можна робити 8 січня
1. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
2. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
3. Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов'язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.
Що не можна робити 8 січня
1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
2. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.
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Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя, - пише канал 24.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.
Народні прикмети на 8 січня
– Цього дня прийнято піднімати дітей вище голови, щоб вони росли здоровими і красивими.
– Сніг прилипає до рук – до тепла.
– Завірюха і мороз 8 січня обіцяють холодне літо.
Що можна робити 8 січня
1. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
2. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
3. Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов'язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.
Що не можна робити 8 січня
1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
2. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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