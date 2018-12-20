Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата

Уродженець Володимира-Волинського, український історик, кандидат історичних наук, розшукав в мережі інтернет цікаві малюнки з минулого волинського краю.На малюнках зображені міста Луцьк, Ковель та Володимир. На разі презентуємо малюнки із панорамами Луцька.Автором зображень є солдат німецької армії часів Першої світової війни.Художник малював все що бачив, храми, вулиці, різні будівлі.Окрім Луцького замку, костелу, синагоги, кірхи, монастирів, є кілька малюнків з каплицею Іверської Божої Матері, яка не збереглась до сьогодні.Взагалі кожен із малюнків несе багато інформації, про те яким було наше місто більше 100 років тому.Джерело фото: https://ernst165.beepworld.de