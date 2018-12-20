Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Сьогодні, 10:23
Уродженець Володимира-Волинського Віталій Скальський, український історик, кандидат історичних наук, розшукав в мережі інтернет цікаві малюнки з минулого волинського краю.
На малюнках зображені міста Луцьк, Ковель та Володимир. На разі презентуємо малюнки із панорамами Луцька.
Автором зображень є солдат німецької армії часів Першої світової війни.
Художник малював все що бачив, храми, вулиці, різні будівлі.
Окрім Луцького замку, костелу, синагоги, кірхи, монастирів, є кілька малюнків з каплицею Іверської Божої Матері, яка не збереглась до сьогодні.
Взагалі кожен із малюнків несе багато інформації, про те яким було наше місто більше 100 років тому.
Джерело фото: https://ernst165.beepworld.de
Тетяна Яцечко-Блаженко
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На малюнках зображені міста Луцьк, Ковель та Володимир. На разі презентуємо малюнки із панорамами Луцька.
Автором зображень є солдат німецької армії часів Першої світової війни.
Художник малював все що бачив, храми, вулиці, різні будівлі.
Окрім Луцького замку, костелу, синагоги, кірхи, монастирів, є кілька малюнків з каплицею Іверської Божої Матері, яка не збереглась до сьогодні.
Взагалі кожен із малюнків несе багато інформації, про те яким було наше місто більше 100 років тому.
Джерело фото: https://ernst165.beepworld.de
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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