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Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата

Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Уродженець Володимира-Волинського Віталій Скальський, український історик, кандидат історичних наук, розшукав в мережі інтернет цікаві малюнки з минулого волинського краю.

На малюнках зображені міста Луцьк, Ковель та Володимир. На разі презентуємо малюнки із панорамами Луцька.

Автором зображень є солдат німецької армії часів Першої світової війни.

Художник малював все що бачив, храми, вулиці, різні будівлі.

Окрім Луцького замку, костелу, синагоги, кірхи, монастирів, є кілька малюнків з каплицею Іверської Божої Матері, яка не збереглась до сьогодні.

Взагалі кожен із малюнків несе багато інформації, про те яким було наше місто більше 100 років тому.

Джерело фото: https://ernst165.beepworld.de

Тетяна Яцечко-Блаженко

Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата

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Теги: Луцьк, історія
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