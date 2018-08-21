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З найстарішого тролейбуса Луцька просять зробити музей на колесах

З найстарішого тролейбуса Луцька просять зробити музей на колесах
У Луцьку з найстарішого тролейбуса міста пропонують зробити музей на колесах.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Юрій Ліснічук.

"У Луцьку в неробочому стані знаходиться унікальний тролейбус моделі "ЗиУ-682В", борт 62, 1978р.в. Це найстаріший лінійний тролейбус в місті та один з найстаріших в Україні. Є першим представником цієї моделі в Луцьку, брав участь у відкритті багатьох нових тролейбусних ліній. У багатьох європейських містах є транспортні музеї з ходовими екземплярами. Луцький тролейбус 115 поповнив такий музей у м.Гдиня, Польша", - повідомив чоловік.

За словами автора петиції, варто зберегти та відновити тролейбус 62, в салоні розмістити історичні матеріали та проводити екскурсійні поїздки містом.

"Шанувальники електротранспорту з інших міст готові допомогти у відновленні цього тролейбуса", - йдеться у повідомленні.

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Теги: транспорт, тролейбус, петиція
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