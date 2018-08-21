З найстарішого тролейбуса Луцька просять зробити музей на колесах

У Луцьку з найстарішого тролейбуса міста пропонують зробити музей на колесах.Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав"У Луцьку в неробочому стані знаходиться унікальний тролейбус моделі "ЗиУ-682В", борт 62, 1978р.в. Це найстаріший лінійний тролейбус в місті та один з найстаріших в Україні. Є першим представником цієї моделі в Луцьку, брав участь у відкритті багатьох нових тролейбусних ліній. У багатьох європейських містах є транспортні музеї з ходовими екземплярами. Луцький тролейбус 115 поповнив такий музей у м.Гдиня, Польша", - повідомив чоловік.За словами автора петиції, варто зберегти та відновити тролейбус 62, в салоні розмістити історичні матеріали та проводити екскурсійні поїздки містом."Шанувальники електротранспорту з інших міст готові допомогти у відновленні цього тролейбуса", - йдеться у повідомленні.