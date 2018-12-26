На Волині судитимуть банду «наркобариг»

На Волині поліція завершила досудове розслідування щодо організованої групи лучан, котрі займалися збутом амфетаміну.Нагадаємо, в червні 2018 року, під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання п’яти фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили майже один кілограм амфетаміну, вартість якого на чорному ринку становить 450 тис. грн - інформує ГУНП у Волинській області.Усім зловмисникам слідчі оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.За скоєння злочинів їм загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.