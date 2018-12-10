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Смерть на Святвечір: під час пожежі у власній хаті загинув волинянин

Смерть на Святвечір: під час пожежі у власній хаті загинув волинянин
У селі Іванівка Рожищенського району трапилась пожежа в дерев’яному житловому будинку, власник хати помер.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

"6 січня о 23:35 в селі Іванівка Рожищенського району трапилась пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ліквідували вогонь 01:20 працівники державної пожежно-рятувальної частини №3 міста Рожище спільно з місцевими пожежними командами сіл Переспа та Навіз", - йдеться у повідомлення.

На місці пожежі виявили тіло власника 1974 р.н. Ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем потерпілого.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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