Смерть на Святвечір: під час пожежі у власній хаті загинув волинянин





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



"6 січня о 23:35 в селі Іванівка Рожищенського району трапилась пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ліквідували вогонь 01:20 працівники державної пожежно-рятувальної частини №3 міста Рожище спільно з місцевими пожежними командами сіл Переспа та Навіз", - йдеться у повідомлення.



На місці пожежі виявили тіло власника 1974 р.н. Ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем потерпілого.

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