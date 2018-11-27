На Волині у святкові вихідні горіли дерев’яні будинки
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На Волині у період з 2-7 січня рятувальники ліквідували 14 пожеж.
Зокрема, 5 січня о 01:24 трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Губин Локачинського району. Ймовірна причина пожежі – порушення правил влаштування димаря, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Того ж дня також горів цегляний житловий будинок в селі Замшани Ратнівського району. Ймовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем власниці будинку.
А о 12:44 у селі Петрово Іваничівського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Зокрема, 5 січня о 01:24 трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Губин Локачинського району. Ймовірна причина пожежі – порушення правил влаштування димаря, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Того ж дня також горів цегляний житловий будинок в селі Замшани Ратнівського району. Ймовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем власниці будинку.
А о 12:44 у селі Петрово Іваничівського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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