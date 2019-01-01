Смертельна аварія на Прикарпатті: 2 людини загинуло, 5 – у лікарні

У селі Угринів Івано-Франківської області 7 січня зіткнулися два автомобілі. У результаті 5 людей травмувалися, двоє - загинули.Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Івано-Франківскій області у Facebook.В результаті ДТП до лікувального закладу доправлено 6-х потерпілих. 29-річний пасажир автомобіля Geely загинув на місці події.Пізніше в медзакладі загинув водій Geely 1968 року народження.Обставини аварії з'ясовуються. За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керування через погодні умови та допустив зіткнення іншим транспортним засобом.Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого).Тривають слідчі дії.