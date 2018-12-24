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Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО

Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО
У час зимових свят – Різдва, Василя та Йордану, – Волинська обласна філармонія зазвичай організує концерти духовної музики.

Один із таких концертів “Аве Марія”, відбувся 5 січня в кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку, - повідомили організатори.

Ведуча дійства Оксана Єфіменко представила присутнім титулярного органіста Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку Петра Сухоцького та відому українську співачку, випускницю Одеської Національної музичної академії імені А. В. Нежданової, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, учасницю шоу “Голос країни” Анастасію Янцур, чиєму таланту аплодували меломани України, Італії, Польщі, Угорщини, Німечини, Іспанії, Франції, Словенії, Бельгії, Голландії, Люксембурга та Чехії.

Розпочався концерт композицією “Fanfare” визначного французького композитора, орґаніста і педагога Теодора Дюбуа (1837–1924), яка одразу додала в загальний настрій дійства елемент урочистості святковості, після чого слухачі ніби перенеслися до Іспанії ХVІ ст., у часи, коли жив і творив композитор і органіст Антоніо де Кабезон (бл. 1510–1566; написання прізвища часто варіюється – “Кабесон”, “Кабессон” тощо).

Окрім однієї літанії, спадщина цього незрячого з дитинства митця – це інструментальна, переважно органна музика (збереглося 275 творів). Один із них – “Скажи нам, Маріє” прозвучав у виконанні Петра Сухоцького.

Па закінченні концерту ведуча Оксана Єфіменко привітала всіх з прийдешніми Святами, побажала здоров’я, миру, щастя, й запросила на нові концерти Волинської обласної філармонії.

Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО
Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО
Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО
Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО
Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО
Аве Марія: у луцькому костелі відбувся концерт духовної музики. ФОТО

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Теги: костел, музика, Луцьк
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