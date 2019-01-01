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У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*

У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У місті Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили новий магазин шкіри та хутра «Steel».

Тут представлений верхній одяг на будь-який смак та для всіх вікових категорій, а продавці переконують, що задоволеними залишаться навіть найвимогливіші модники.

Усім, хто хоче підкреслити свою індивідуальність та разом з тим почуватися комфортно у найлютіші морози, пропонують завітати до нового магазину та переконатися у якості представлених товарів.

До слова, з нагоди відкриття тут пропонують знижки до 55% та, окрім цього, перші 100 покупців отримають «золоті картки» VIP-клієнта на 20% знижку на нову колекцію.

Наразі у асортименті є парки, шуби та дублянки, жилети та кардигани, куртки та пуховики.

У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*


Шуби, зокрема, представлені у варіантах – скандинавська норка, мутон, орелаг, песець.

Наявні дублянки з тосканського хутра, а також є комбіновані варіанти курток-пуховиків, пошитих на холлофайбері. А ще – кардигани та жилети з хутром.

Великий також асортимент чоловічих курток, представлених в усіх розмірах для будь-яких вагових категорій. Знайти у «Steel» можна і шкіряні куртки весняної колекції.

Вартість дублянок стартує від 5600 гривень, шуби можна придбати за ціною від 6600 гривень. Вартість весняних курток – від 2800 гивень.

До слова, асортимент постійно оновлюється, а покупці отримують гарантію на товар, яка діє протягом всього сезону.

Знайти магазин шкіри та хутра «Steel» можна за адресою – місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 29.

У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*

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Теги: шкіра та хутро, steel
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