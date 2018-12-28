На Волині псевдополіцейський хотів розвести чоловіка на гроші

На Волині до чоловіка зателефонував псевдокоп з вимогою сплатити 1500 гривень за послуги працівників поліції.Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.Днями до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення жителя одного з сіл району про крадіжку грошових коштів.Поліцейські зреагували на дану заяву, виїхали на місце події та з’ясували всі обставини, як виявилось гроші викрадені не були.Наступного дня до заявника зателефонував нібито черговий ГУНП у Волинській області, який цікавився, чи задоволений заявник роботою поліцейських та чи має якісь скарги. Після чого, так званий черговий управління повідомив, що заявнику необхідно сплатити 1500 грн за послуги працівників поліції та вказав номер рахунку."Шановні громадяни, повідомляємо, що працівники поліції виконують свої службові обов’язки згідно Закону України «Про Національну поліцію», а тому будь-які повідомлення про оплату роботи поліцейських – справа рук шахраїв, ні в якому разі не перераховуйте свої кошти. Будьте обережні, шахрай може прикинутися: працівником банку; співробітником пенсійного або іншого фонду; правоохоронцем, волонтером; покупцем товару, який ви виставили на продаж.Не вірте обіцянкам отримати "легкі" гроші, яких ви не очікували (надбавки до зарплати, пенсії, соцвиплати; грошові призи або "компенсації від держави"). Для того, щоб отримати надбавку, приз або компенсацію, досить сказати номер своєї картки. Інші дані карти для здійснення грошового переказу на ваш рахунок - не потрібні. Якщо вам дзвонять і починають питати дані платіжної картки чи Ваші персональні дані - кладіть слухавку", - повімомили в поліції.