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На Волині рятувальники діставали Volkswagen з кювету. ФОТО

На Волині рятувальники діставали Volkswagen з кювету. ФОТО
На Волині рятувальники надали допомогу водію, автомобіль якого злетів у кювет.

Інцидент трапився 7 січня о 15:10. У Нововолинську на вулиці Луцькій легковий автомобіль Volkswagen Sharan злетів у придорожній кювет, - інформує У ДСНС України у Волинській області

На місце події прибули рятувальники, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.

На Волині рятувальники діставали Volkswagen з кювету. ФОТО
На Волині рятувальники діставали Volkswagen з кювету. ФОТО
На Волині рятувальники діставали Volkswagen з кювету. ФОТО

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Теги: кювети, авто, рятувальники
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