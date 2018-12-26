На Волині рятувальники діставали Volkswagen з кювету. ФОТО
Сьогодні, 11:31
На Волині рятувальники надали допомогу водію, автомобіль якого злетів у кювет.
Інцидент трапився 7 січня о 15:10. У Нововолинську на вулиці Луцькій легковий автомобіль Volkswagen Sharan злетів у придорожній кювет, - інформує У ДСНС України у Волинській області
На місце події прибули рятувальники, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.
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Інцидент трапився 7 січня о 15:10. У Нововолинську на вулиці Луцькій легковий автомобіль Volkswagen Sharan злетів у придорожній кювет, - інформує У ДСНС України у Волинській області
На місце події прибули рятувальники, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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