На Волині рятувальники діставали Volkswagen з кювету. ФОТО





Інцидент трапився 7 січня о 15:10. У Нововолинську на вулиці Луцькій легковий автомобіль Volkswagen Sharan злетів у придорожній кювет, - інформує У ДСНС України у Волинській області



На місце події прибули рятувальники, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.





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