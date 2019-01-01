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Томос залишиться в Україні, – у Мінкульті спростували інформацію про повернення документа

Томос залишиться в Україні, – у Мінкульті спростували інформацію про повернення документа
Міністерство культури України спростувало інформацію, що Томос про автокефалію українській церкві заберуть до Стамбула для підписів інших членів Синоду Вселенського патріархату.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

У Міністерстві кажуть, що Томос про автокефалію зберігатимуть у Трапезному храмі Софії Київської. Там доступ до документа буде вільний щодня з восьмої ранку до шостої вечора.

Раніше в українських ЗМІ стала поширюватися інформацію, що Томос про автокефалію найближчими днями повернеться назад до Стамбула, оскільки на ньому ще мають поставити підписи члени Синоду Вселенського патріархату.

Лише після цього його б назавжди відправили до України.

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Теги: церква, Томос
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Коментарі 1
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Вже почались "вкиди"різного лайна від сектантів гундяєвських.Волинські новини вже підхопили.Це вже не дно,вони перетворилимсь в жижу для клоунів.
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