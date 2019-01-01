Томос залишиться в Україні, – у Мінкульті спростували інформацію про повернення документа





Про це йдеться у сюжеті



У Міністерстві кажуть, що Томос про автокефалію зберігатимуть у Трапезному храмі Софії Київської. Там доступ до документа буде вільний щодня з восьмої ранку до шостої вечора.



Раніше в українських ЗМІ стала поширюватися інформацію, що Томос про автокефалію найближчими днями повернеться назад до Стамбула, оскільки на ньому ще мають поставити підписи члени Синоду Вселенського патріархату.



Лише після цього його б назавжди відправили до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство культури України спростувало інформацію, що Томос про автокефалію українській церкві заберуть до Стамбула для підписів інших членів Синоду Вселенського патріархату.Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок У Міністерстві кажуть, що Томос про автокефалію зберігатимуть у Трапезному храмі Софії Київської. Там доступ до документа буде вільний щодня з восьмої ранку до шостої вечора.Раніше в українських ЗМІ стала поширюватися інформацію, що Томос про автокефалію найближчими днями повернеться назад до Стамбула, оскільки на ньому ще мають поставити підписи члени Синоду Вселенського патріархату.Лише після цього його б назавжди відправили до України.

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