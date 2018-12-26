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Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*

Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*
З нового року – нові акції. Будівельна компанія «Інвестор» продовжує робити подарунки до свят: з січня забудовник оголосив нову акцію на таунхаус «Затишний» у житловому комплексі «Струмочок»: його можна придбати, заплативши за квадратний метр всього 10 500 грн.

Цей будинок, площею 119,16 квадратних метрів, ідеально підійде молодій сім’ї, - пише Перший.

Тут є простора вітальня, в якій можна весело проводити час з рідними та друзями. Окрім цього, у таунхаусі є дитяча кімната та простора спальня.

Які умови акції?

У покупця є три варіанти.

1) таунхаус можна купити за $ 44 900 за умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.

2) За умови 50% оплати і розтермінування до червня 2020 року, житло можна придбати за $ 45 900.

3) Якщо ж ви заплатите одразу $ 49 000, то придбаєте житло з чистовою стяжкою на підлозі і стінах, котлом і радіаторами опалення. За таких умов забудовник «здасть» вам житло з розведеною по кімнатах і підключеною електромережею, інтернетом, водопроводом і каналізацією. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.
Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*
Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*


Чому варто придбати цей таунхаус?

Цей таунхаус знаходиться у новому сучасному житловому комплексі «Струмочок» у селі Струмівка під Луцьком. Це не лише якісне житло, а й розвинута інфраструктура на території всього житлового комплексу.

Зокрема, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.

Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.

Житловий комплекс знаходиться на відстані всього кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: доїхати до центра Луцька можна за 15 хвилин автівкою.

Традиційно для житлових комплексів «Інвестора» у «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*

Якщо ви хочете придбати цей таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: знижки, ціна, таунхаус, Струмочок
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