Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*
Сьогодні, 11:42
З нового року – нові акції. Будівельна компанія «Інвестор» продовжує робити подарунки до свят: з січня забудовник оголосив нову акцію на таунхаус «Затишний» у житловому комплексі «Струмочок»: його можна придбати, заплативши за квадратний метр всього 10 500 грн.
Цей будинок, площею 119,16 квадратних метрів, ідеально підійде молодій сім’ї, - пише Перший.
Тут є простора вітальня, в якій можна весело проводити час з рідними та друзями. Окрім цього, у таунхаусі є дитяча кімната та простора спальня.
Які умови акції?
У покупця є три варіанти.
1) таунхаус можна купити за $ 44 900 за умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.
2) За умови 50% оплати і розтермінування до червня 2020 року, житло можна придбати за $ 45 900.
3) Якщо ж ви заплатите одразу $ 49 000, то придбаєте житло з чистовою стяжкою на підлозі і стінах, котлом і радіаторами опалення. За таких умов забудовник «здасть» вам житло з розведеною по кімнатах і підключеною електромережею, інтернетом, водопроводом і каналізацією. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.
Чому варто придбати цей таунхаус?
Цей таунхаус знаходиться у новому сучасному житловому комплексі «Струмочок» у селі Струмівка під Луцьком. Це не лише якісне житло, а й розвинута інфраструктура на території всього житлового комплексу.
Зокрема, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.
Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
Житловий комплекс знаходиться на відстані всього кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: доїхати до центра Луцька можна за 15 хвилин автівкою.
Традиційно для житлових комплексів «Інвестора» у «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Якщо ви хочете придбати цей таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Цей будинок, площею 119,16 квадратних метрів, ідеально підійде молодій сім’ї, - пише Перший.
Тут є простора вітальня, в якій можна весело проводити час з рідними та друзями. Окрім цього, у таунхаусі є дитяча кімната та простора спальня.
Які умови акції?
У покупця є три варіанти.
1) таунхаус можна купити за $ 44 900 за умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.
2) За умови 50% оплати і розтермінування до червня 2020 року, житло можна придбати за $ 45 900.
3) Якщо ж ви заплатите одразу $ 49 000, то придбаєте житло з чистовою стяжкою на підлозі і стінах, котлом і радіаторами опалення. За таких умов забудовник «здасть» вам житло з розведеною по кімнатах і підключеною електромережею, інтернетом, водопроводом і каналізацією. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.
Чому варто придбати цей таунхаус?
Цей таунхаус знаходиться у новому сучасному житловому комплексі «Струмочок» у селі Струмівка під Луцьком. Це не лише якісне житло, а й розвинута інфраструктура на території всього житлового комплексу.
Зокрема, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.
Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
Житловий комплекс знаходиться на відстані всього кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: доїхати до центра Луцька можна за 15 хвилин автівкою.
Традиційно для житлових комплексів «Інвестора» у «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Якщо ви хочете придбати цей таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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