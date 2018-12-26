Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*





Цей будинок, площею 119,16 квадратних метрів, ідеально підійде молодій сім’ї, - пише



Тут є простора вітальня, в якій можна весело проводити час з рідними та друзями. Окрім цього, у таунхаусі є дитяча кімната та простора спальня.



Які умови акції?



У покупця є три варіанти.



1) таунхаус можна купити за $ 44 900 за умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.



2) За умови 50% оплати і розтермінування до червня 2020 року, житло можна придбати за $ 45 900.



3) Якщо ж ви заплатите одразу $ 49 000, то придбаєте житло з чистовою стяжкою на підлозі і стінах, котлом і радіаторами опалення. За таких умов забудовник «здасть» вам житло з розведеною по кімнатах і підключеною електромережею, інтернетом, водопроводом і каналізацією. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.





Чому варто придбати цей таунхаус?



Цей таунхаус знаходиться у новому сучасному житловому комплексі «Струмочок» у селі Струмівка під Луцьком. Це не лише якісне житло, а й розвинута інфраструктура на території всього житлового комплексу.



Зокрема, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.



Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.



Житловий комплекс знаходиться на відстані всього кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: доїхати до центра Луцька можна за 15 хвилин автівкою.



Традиційно для житлових комплексів «Інвестора» у «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.



Якщо ви хочете придбати цей таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нового року – нові акції. Будівельна компанія «Інвестор» продовжує робити подарунки до свят: з січня забудовник оголосив нову акцію на таунхаус «Затишний» у житловому комплексі «Струмочок»: його можна придбати, заплативши за квадратний метр всього 10 500 грн.Цей будинок, площею 119,16 квадратних метрів, ідеально підійде молодій сім’ї, - пише Перший Тут є простора вітальня, в якій можна весело проводити час з рідними та друзями. Окрім цього, у таунхаусі є дитяча кімната та простора спальня.У покупця є три варіанти.1) таунхаус можна купити заза умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.2) За умови 50% оплати і розтермінування до червня 2020 року, житло можна придбати за3) Якщо ж ви заплатите одразу, то придбаєте житло з чистовою стяжкою на підлозі і стінах, котлом і радіаторами опалення. За таких умов забудовник «здасть» вам житло з розведеною по кімнатах і підключеною електромережею, інтернетом, водопроводом і каналізацією. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.Цей таунхаус знаходиться у новому сучасному житловому комплексі «Струмочок» у селі Струмівка під Луцьком. Це не лише якісне житло, а й розвинута інфраструктура на території всього житлового комплексу.Зокрема, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.Житловий комплекс знаходиться на відстані всього кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: доїхати до центра Луцька можна за 15 хвилин автівкою.Традиційно для житлових комплексів «Інвестора» у «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію