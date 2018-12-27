Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Сьогодні, 12:33
У другий день Різдва Луцьк сповив тріскучий мороз, який у поєднанні з сонячною погодою створив неймовірні святкові пейзажі.
Ранок 8 січня видався справжньою зимовою казкою – кожен кущик, кожне дерево огорнула біла пухнаста сяюча паморозь. Навіть вікна маршруток сьогодні були чарівні – кришталеві нитки створили дивовижні розписи та візерунки.
Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало частинку краси для своїх читачів.
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Ранок 8 січня видався справжньою зимовою казкою – кожен кущик, кожне дерево огорнула біла пухнаста сяюча паморозь. Навіть вікна маршруток сьогодні були чарівні – кришталеві нитки створили дивовижні розписи та візерунки.
Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало частинку краси для своїх читачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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