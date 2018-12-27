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Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО

Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
У другий день Різдва Луцьк сповив тріскучий мороз, який у поєднанні з сонячною погодою створив неймовірні святкові пейзажі.

Ранок 8 січня видався справжньою зимовою казкою – кожен кущик, кожне дерево огорнула біла пухнаста сяюча паморозь. Навіть вікна маршруток сьогодні були чарівні – кришталеві нитки створили дивовижні розписи та візерунки.

Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало частинку краси для своїх читачів.

Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО

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Теги: Луцьк, паморозь, Різдво, вибір редактора
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