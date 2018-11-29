Як монетизувати субсидії: докладна інструкція
Сьогодні, 13:20
Кабінет Міністрів України опублікував докладну інструкцію-роз'яснення, що потрібно зробити для того, аби монетизувати пільги та субсидії.
Про це повідомляє канал 24.
1. Усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно у травні переподати документи.
2. В "Ощадбанк" йти не потрібно, аби відкривати новий рахунок.
"Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг", – зазначили у Кабміні.
Після закінчення опалювального сезону – у червні – суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії.
3. Оплата комунальних послуг відбуватиметься автоматично.
"Щомісяця надавачі комунальних послуг для "Ощадбанку" формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк, згідно з наданою інформацією, перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, "Ощадбанк" одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням", – вказали в уряді.
4. Із субсидіантів банком комісія не стягуватиметься.
5. Збережені гроші можна буде забрати готівкою, але тільки після опалювального сезону.
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Про це повідомляє канал 24.
1. Усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно у травні переподати документи.
2. В "Ощадбанк" йти не потрібно, аби відкривати новий рахунок.
"Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг", – зазначили у Кабміні.
Після закінчення опалювального сезону – у червні – суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії.
3. Оплата комунальних послуг відбуватиметься автоматично.
"Щомісяця надавачі комунальних послуг для "Ощадбанку" формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк, згідно з наданою інформацією, перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, "Ощадбанк" одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням", – вказали в уряді.
4. Із субсидіантів банком комісія не стягуватиметься.
5. Збережені гроші можна буде забрати готівкою, але тільки після опалювального сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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