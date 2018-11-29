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Як монетизувати субсидії: докладна інструкція

Як монетизувати субсидії: докладна інструкція
Кабінет Міністрів України опублікував докладну інструкцію-роз'яснення, що потрібно зробити для того, аби монетизувати пільги та субсидії.

Про це повідомляє канал 24.

1. Усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно у травні переподати документи.

2. В "Ощадбанк" йти не потрібно, аби відкривати новий рахунок.

"Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг", – зазначили у Кабміні.

Після закінчення опалювального сезону – у червні – суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії.

3. Оплата комунальних послуг відбуватиметься автоматично.

"Щомісяця надавачі комунальних послуг для "Ощадбанку" формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк, згідно з наданою інформацією, перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, "Ощадбанк" одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням", – вказали в уряді.

4. Із субсидіантів банком комісія не стягуватиметься.

5. Збережені гроші можна буде забрати готівкою, але тільки після опалювального сезону.

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Теги: монетизація
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