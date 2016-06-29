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Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка

Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка
На Рівненщині електропотяг сполученням «Здолбунів-Ковель» на залізниці важко травмував чоловіка.

Інцидент трапився 7 січня близько 9-ої ранку, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Слідчі попередньо з’ясували, що між зупиночними платформами «Квасилів» та «Басів кут» зачепив чоловіка, який йшов вздовж колії. Унаслідок удару невідомий впав та вдарився головою об металеві конструкції.

Машиніст одразу здійснив екстрене гальмування та викликав швидку медичну допомогу травмованому. Лікарі діагностували у чоловіка перелом плеча, важку відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа, забій головного мозку.

Після оперативного втручання стан чоловіка медики оцінюють вкрай важким.

Його особу нині встановлюють поліцейські. На вигляд потерпілому близько 45-50 років.

Був одягнений у чорні куртку та спортивні штани, червону кофту, гумові чоботи. На пальцях руки має татуювання.

Поліцейські звертаються до усіх, хто впізнав травмованого чоловіка, одразу повідомляти за номерами телефонів: 097-16-77-982 або 102.

За частиною 1 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту) триває досудове розслідування.

Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка
Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка
Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка




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Теги: потяг, Ковель, Здолбунів, травма, чоловік
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