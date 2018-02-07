Луцьк купить сміттєсортувальну лінію за 9 мільйонів

У Луцьку придбають мобільний комплекс для сортування сміття.Про це йдеться на Prozorro.Лінія повинна сортувати 12-15 тонн твердих побутових відходів на годину. Потужність комплексу має бути не менше 50 тисяч тонн у рік.Планують, що лінія сортуватиме сміття на такі фракції: дрібна фракція (механічний відбір) до 50 мм (органічні та інертні матеріали), чорні метали (механізований відбір), ПЕТ-пляшка (4 фракції), скло (2 фракції), макулатура (2 фракції); кольорові метали, плівка (2 фракції), інші матеріали (2 фракції).Загалом обійдеться мобільний сортувальний комплекс у 9 мільйонів гривень.