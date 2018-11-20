вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За свята у нововолинську лікарню потрапило майже півтори сотні людей

За свята у нововолинську лікарню потрапило майже півтори сотні людей
Медики розповіли, як минули свята у Нововолинській центральній міській лікарні.

Так з 2 по 7 січня госпіталізували у відділення стаціонару 136 хворих, в тому числі 1 потерпілий внаслідок нещасних випадків на виробництві, - йдеться у повідомленні.

У стаціонарі провелио 14 операцій, з них 9 планові, ургентні – 5.

В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 8 пологів,
з них немісцевих – 3, новонароджених – 8.

У приймальному відділенні надали амбулаторну медичну допомогу 79 пацієнтам, провели медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 2 особам, в т.ч. 2 водіям, а також отримали медичну допомогу 4 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.

В поліклініці провели 14 операцій, надали медичну допомогу 15 особам з невиробничими та побутовими травмами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Священик УПЦ МП назвав провокацією ланцюг єднання між церквами на Волині
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська митниця ДФС Волинська
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева
Сьогодні, 12:28
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
Сьогодні, 12:25
За свята у нововолинську лікарню потрапило майже півтори сотні людей
Сьогодні, 12:21
Луцьк купить сміттєсортувальну лінію за 9 мільйонів
Сьогодні, 12:15
Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
Забійна рана і сп'яніння: новорічна ніч у Володимирі очима медиків Забійна рана і сп'яніння: новорічна ніч у Володимирі очима медиків
02 січень, 19:16
На Волині медики «відкачали» бабусю-сердечницю На Волині медики «відкачали» бабусю-сердечницю
20 листопад, 2018, 16:51
На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу» На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу»
05 листопад, 2018, 16:01
Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків
30 жовтень, 2018, 17:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева
Сьогодні, 12:28
 0
У Луцьку – новий магазин шкіри та хутра від турецького виробника*
Сьогодні, 12:25
 0
За свята у нововолинську лікарню потрапило майже півтори сотні людей
Сьогодні, 12:21
 0
Луцьк купить сміттєсортувальну лінію за 9 мільйонів
Сьогодні, 12:15
 0
Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8