За свята у нововолинську лікарню потрапило майже півтори сотні людей

Медики розповіли, як минули свята у Нововолинській центральній міській лікарні.Так з 2 по 7 січня госпіталізували у відділення стаціонару 136 хворих, в тому числі 1 потерпілий внаслідок нещасних випадків на виробництві, - йдеться у повідомленні.У стаціонарі провелио 14 операцій, з них 9 планові, ургентні – 5.В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 8 пологів,з них немісцевих – 3, новонароджених – 8.У приймальному відділенні надали амбулаторну медичну допомогу 79 пацієнтам, провели медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 2 особам, в т.ч. 2 водіям, а також отримали медичну допомогу 4 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.В поліклініці провели 14 операцій, надали медичну допомогу 15 особам з невиробничими та побутовими травмами.