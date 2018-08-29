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На Волині понад три десятки видатних спортсменів отримуватимуть стипендії. СПИСОК

На Волині понад три десятки видатних спортсменів отримуватимуть стипендії. СПИСОК
На Волині видатні діячі, ветерани та пенсіонери фізичної культури і спорту області отримають персональні стипендії у 2019 році.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Цьогоріч волинянам призначать тридцять одну персональну стипендію у розмірі 1 тисяча гривень на місяць кожна.

Виплату стипендії забезпечать у межах бюджетних призначень.
На Волині понад три десятки видатних спортсменів отримуватимуть стипендії. СПИСОК
На Волині понад три десятки видатних спортсменів отримуватимуть стипендії. СПИСОК

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Теги: спорт, стипендії, гроші
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