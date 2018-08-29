На Волині понад три десятки видатних спортсменів отримуватимуть стипендії. СПИСОК
Сьогодні, 13:15
На Волині видатні діячі, ветерани та пенсіонери фізичної культури і спорту області отримають персональні стипендії у 2019 році.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Цьогоріч волинянам призначать тридцять одну персональну стипендію у розмірі 1 тисяча гривень на місяць кожна.
Виплату стипендії забезпечать у межах бюджетних призначень.
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Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Цьогоріч волинянам призначать тридцять одну персональну стипендію у розмірі 1 тисяча гривень на місяць кожна.
Виплату стипендії забезпечать у межах бюджетних призначень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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