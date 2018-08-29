На Волині понад три десятки видатних спортсменів отримуватимуть стипендії. СПИСОК





Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.



Цьогоріч волинянам призначать тридцять одну персональну стипендію у розмірі 1 тисяча гривень на місяць кожна.



Виплату стипендії забезпечать у межах бюджетних призначень.



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