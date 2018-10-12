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Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає

Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає
Сервісний центр МВС Каменя-Каширського змінює місцезнаходження.

Приміщення реконструюється у формат нового зразка, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".

Тому з 9 січня центр працюватиме за тимчасовою новою адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.

Графік роботи залишається незмінним. Новий довідковий телефон: (03357) 2-22-52

Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає
Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає

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Теги: сервісний центр МВС, Волинь
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