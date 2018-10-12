Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає





Приміщення реконструюється у формат нового зразка, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".



Тому з 9 січня центр працюватиме за тимчасовою новою адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.



Графік роботи залишається незмінним. Новий довідковий телефон: (03357) 2-22-52





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сервісний центр МВС Каменя-Каширського змінює місцезнаходження.Приміщення реконструюється у формат нового зразка, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".Тому з 9 січня центр працюватиме за тимчасовою новою адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.Графік роботи залишається незмінним. Новий довідковий телефон: (03357) 2-22-52

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