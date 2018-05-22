В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО





Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), - пишуть



Зареєструватися можна з 8 до 31 січня 2019 року на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.



У день пробного тестування кожен може пройти тест з одного предмету: 16 березня – з української мови та літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.



Учасники пробного ЗНО мають можливість: ознайомитися з процедурою проведення оцінювання; виконати пробний тест, який відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці та структурі сертифікаційної роботи ЗНО в 2019 році; попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; навчитися ефективно розподіляти час на виконання тесту; оцінити власну ступінь готовності до проходження ЗНО.



Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Його вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 січня розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 31 січня. Саме пробне ЗНО 2019 пройде 16 і 23 березня.Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), - пишуть Факти Зареєструватися можна з 8 до 31 січня 2019 року на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.У день пробного тестування кожен може пройти тест з одного предмету: 16 березня – з української мови та літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.Учасники пробного ЗНО мають можливість: ознайомитися з процедурою проведення оцінювання; виконати пробний тест, який відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці та структурі сертифікаційної роботи ЗНО в 2019 році; попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; навчитися ефективно розподіляти час на виконання тесту; оцінити власну ступінь готовності до проходження ЗНО.Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Його вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

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