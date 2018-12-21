На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:07
На Ковельщині боржник сплатив більше 100 тисяч боргу з виплати аліментів.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Ковельський міськрайонний відділ державної виконавчої служби активно працює з боржниками, у яких наявна заборгованість з виплати аліментів. Зокрема, у виконавчому провадженні про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 1/4 частини з усіх видів заробітку щомісячно, проте не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 05.03.2007 року і до досягнення дитиною повноліття, заборгованість становила 105 857,06 грн.", - йдеться у повідомленні.
Так, завдяки роботі державного виконавця до відділу надійшла заява від стягувача про те, що боржник сплатив заборгованість зі сплати аліментів у повному обсязі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Ковельський міськрайонний відділ державної виконавчої служби активно працює з боржниками, у яких наявна заборгованість з виплати аліментів. Зокрема, у виконавчому провадженні про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 1/4 частини з усіх видів заробітку щомісячно, проте не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 05.03.2007 року і до досягнення дитиною повноліття, заборгованість становила 105 857,06 грн.", - йдеться у повідомленні.
Так, завдяки роботі державного виконавця до відділу надійшла заява від стягувача про те, що боржник сплатив заборгованість зі сплати аліментів у повному обсязі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду
Сьогодні, 13:09
На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:07
Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає
Сьогодні, 13:00
У Чернівцях на маленьку дитину впав телевізор
Сьогодні, 12:40