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На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень

На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень
На Ковельщині боржник сплатив більше 100 тисяч боргу з виплати аліментів.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Ковельський міськрайонний відділ державної виконавчої служби активно працює з боржниками, у яких наявна заборгованість з виплати аліментів. Зокрема, у виконавчому провадженні про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 1/4 частини з усіх видів заробітку щомісячно, проте не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 05.03.2007 року і до досягнення дитиною повноліття, заборгованість становила 105 857,06 грн.", - йдеться у повідомленні.

Так, завдяки роботі державного виконавця до відділу надійшла заява від стягувача про те, що боржник сплатив заборгованість зі сплати аліментів у повному обсязі.

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Теги: аліменти, гроші
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