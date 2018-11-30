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У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду

У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який погрожував ножем.

Неприємний інцидент трапився 7 січня на вулиці Ніла Хасевича, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши на місце події було встановлено, що заявникові - громадянин який проживає навпроти його квартири погрожував предметом схожим на ніж.

Зловмисник на вимогу працівників поліції відкрити двері квартири – у відповідь висловлювався нецензурною лайкою у сторону працівників та заявника.

Під час відбирання заяви та пояснення у квартирі заявника, поліцейські почули стук у двері, за дверима стояв правопорушник із предметом схожим на ніж та погрожував фізичною розправою працівникам поліції та заявнику. На вимогу інспекторів припинити дане правопорушення не реагував.

Чоловіка було затримано і склали на нього відповідні матеріали.


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Теги: Луцьк, чоловік, ніж
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