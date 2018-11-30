У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду
Сьогодні, 13:09
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який погрожував ножем.
Неприємний інцидент трапився 7 січня на вулиці Ніла Хасевича, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події було встановлено, що заявникові - громадянин який проживає навпроти його квартири погрожував предметом схожим на ніж.
Зловмисник на вимогу працівників поліції відкрити двері квартири – у відповідь висловлювався нецензурною лайкою у сторону працівників та заявника.
Під час відбирання заяви та пояснення у квартирі заявника, поліцейські почули стук у двері, за дверима стояв правопорушник із предметом схожим на ніж та погрожував фізичною розправою працівникам поліції та заявнику. На вимогу інспекторів припинити дане правопорушення не реагував.
Чоловіка було затримано і склали на нього відповідні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Неприємний інцидент трапився 7 січня на вулиці Ніла Хасевича, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події було встановлено, що заявникові - громадянин який проживає навпроти його квартири погрожував предметом схожим на ніж.
Зловмисник на вимогу працівників поліції відкрити двері квартири – у відповідь висловлювався нецензурною лайкою у сторону працівників та заявника.
Під час відбирання заяви та пояснення у квартирі заявника, поліцейські почули стук у двері, за дверима стояв правопорушник із предметом схожим на ніж та погрожував фізичною розправою працівникам поліції та заявнику. На вимогу інспекторів припинити дане правопорушення не реагував.
Чоловіка було затримано і склали на нього відповідні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Як монетизувати субсидії: докладна інструкція
Сьогодні, 13:20
У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду
Сьогодні, 13:09
На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:07
Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає
Сьогодні, 13:00