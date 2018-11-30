У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду

У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який погрожував ножем.Неприємний інцидент трапився 7 січня на вулиці Ніла Хасевича, - інформує патрульна поліція Волинської області.Прибувши на місце події було встановлено, що заявникові - громадянин який проживає навпроти його квартири погрожував предметом схожим на ніж.Зловмисник на вимогу працівників поліції відкрити двері квартири – у відповідь висловлювався нецензурною лайкою у сторону працівників та заявника.Під час відбирання заяви та пояснення у квартирі заявника, поліцейські почули стук у двері, за дверима стояв правопорушник із предметом схожим на ніж та погрожував фізичною розправою працівникам поліції та заявнику. На вимогу інспекторів припинити дане правопорушення не реагував.Чоловіка було затримано і склали на нього відповідні матеріали.