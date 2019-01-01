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У Ковелі – свято колядок

У Ковелі – свято колядок
У Ковелі влаштують свято колядок.

Про це інформує КовельPost.

Свято відбудеться 8 січня о 15.00 в народному домі «Просвіта».

Фестиваль «З Різдвом Христовим!» відбудеться за участю та аматорських колективів та хорів релігійних громад.

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Теги: Ковель, колядки
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