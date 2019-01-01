У Ковелі – свято колядок





Про це інформує



Свято відбудеться 8 січня о 15.00 в народному домі «Просвіта».



Фестиваль «З Різдвом Христовим!» відбудеться за участю та аматорських колективів та хорів релігійних громад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі влаштують свято колядок.Про це інформує КовельPost Свято відбудеться 8 січня о 15.00 в народному домі «Просвіта».Фестиваль «З Різдвом Христовим!» відбудеться за участю та аматорських колективів та хорів релігійних громад.

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