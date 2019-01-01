У Ковелі – свято колядок
Сьогодні, 13:26
У Ковелі влаштують свято колядок.
Про це інформує КовельPost.
Свято відбудеться 8 січня о 15.00 в народному домі «Просвіта».
Фестиваль «З Різдвом Христовим!» відбудеться за участю та аматорських колективів та хорів релігійних громад.
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Про це інформує КовельPost.
Свято відбудеться 8 січня о 15.00 в народному домі «Просвіта».
Фестиваль «З Різдвом Христовим!» відбудеться за участю та аматорських колективів та хорів релігійних громад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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