19-річний волинянин викрав ВАЗ і продав за одну тисячу гривень
Сьогодні, 13:30
У селі Скобелка Горохівського району із території АЗС чоловік викрав автомобіль ВАЗ 2108, який належить 31-річному жителю району.
Власник транспортного засобу звернувся із заявою з цього приводу до поліції, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що напередодні крадіжки, власник автомобіля потрапив на ньому в дорожньо-транспортну пригоду. Несправний після автопригоди транспортний засіб чоловік тимчасово залишив на території місцевої АЗС. Однак, наступного дня по 23 годині його викрали.
Згодом з'ясувалось, що крадіжку автомобіля скоїв 19-річний житель цього ж району. Зловмисник викрав транспортний засіб і продав його за 1 тис. грн.
Поліцейські розшукали автомобіль й передали його законному власнику.
Наразі проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні усі обставини правопорушення.
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Власник транспортного засобу звернувся із заявою з цього приводу до поліції, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що напередодні крадіжки, власник автомобіля потрапив на ньому в дорожньо-транспортну пригоду. Несправний після автопригоди транспортний засіб чоловік тимчасово залишив на території місцевої АЗС. Однак, наступного дня по 23 годині його викрали.
Згодом з'ясувалось, що крадіжку автомобіля скоїв 19-річний житель цього ж району. Зловмисник викрав транспортний засіб і продав його за 1 тис. грн.
Поліцейські розшукали автомобіль й передали його законному власнику.
Наразі проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні усі обставини правопорушення.
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