Куди переїхали заклади, які працювали в луцькому ЦУМі на 5-му поверсі





Від нового року жоден з названих вище закладів в «ЦУМі» не працює, - інформує



«Зерно»

Як повідомив «Першому» власник кав’ярні «Зерно» підприємець Дмитро Пінкевич, наразі вирішується, де буде нове місце розташування.



«Ми чекаємо відповіді. Більше будемо знати після 10 січня» - пояснив підприємець.



«Нас про потребу звільнити площу в ЦУМі попередили згідно з договором, тому з цієї точки зору претензій нема. Просто прикро через таке ставлення до бізнесу в Україні, коли хтось може собі дозволити не рахуватися з тим, що твій бізнес – це купа потраченого часу, грошей, нервів і емоцій...» - зауважив Дмитро Пінкевич.



«Звичайно, ми робимо усе, аби відкрити кав’ярню в іншому місці – нас багато хто знав і любив відвідувати. Ми здобули хороший авторитет і досвід» - сказав власник «Зерна».



«Сушия»

Ресторан східної кухні «Сушия», який розміщувався в ЦУМі, був єдиним закладом цієї мережі у Луцьку. Наразі він просто закрився. Відповідно, припинилася доставка суші, яка діяла у Луцьку.



Як повідомив оператор цієї мережі, наразі невідомо, чи власники мережі мають намір шукати інше місце для ресторану у Луцьку. «Якщо «Сушия» і відкриється у Луцьку по-новому, то це точно буде не найближчим часом» - заявив оператор.



«Вареники тут»

Закриття цього фаст-фуду, швидше усього, не пов’язане з «вселенням» «Пузатої хати» - заклад у ЦУМі закрився ще навесні 2018-го.



Керівник компанії «Гранд Персона», яка відкривала кафе, Віталій Бровін, пояснювати причини закриття відмовився.



Chicken Hut

Мережа фаст-фудів «Chicken Hut» донедавна мала два заклади у Луцьку – у «ЦУМі» і в торговому центрі «Варшавський» на вулиці Конякіна.



Як розповів директор РЦ «Промінь» Дмитро Грелюк, заклад, що працював у ЦУМі, переселяється у фудкорт «Променя». Це на четвертому поверсі розважального центру. Наразі «Chicken Hut» уже робить ремонт та встановлює обладнання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На місці чотирьох закладів громадського харчування, що розміщувалися на п’ятому поверсі універмагу «Луцьк», – «Chicken Hut», «Сушия», «Вареники ТУТ» і «Зерно» у квітні планують відкрити ресторан домашньої кухні «Пузата хата».Від нового року жоден з названих вище закладів в «ЦУМі» не працює, - інформує Перший Як повідомив «Першому» власник кав’ярні «Зерно» підприємець, наразі вирішується, де буде нове місце розташування.«Ми чекаємо відповіді. Більше будемо знати після 10 січня» - пояснив підприємець.«Нас про потребу звільнити площу в ЦУМі попередили згідно з договором, тому з цієї точки зору претензій нема. Просто прикро через таке ставлення до бізнесу в Україні, коли хтось може собі дозволити не рахуватися з тим, що твій бізнес – це купа потраченого часу, грошей, нервів і емоцій...» - зауважив Дмитро Пінкевич.«Звичайно, ми робимо усе, аби відкрити кав’ярню в іншому місці – нас багато хто знав і любив відвідувати. Ми здобули хороший авторитет і досвід» - сказав власник «Зерна».Ресторан східної кухні «Сушия», який розміщувався в ЦУМі, був єдиним закладом цієї мережі у Луцьку. Наразі він просто закрився. Відповідно, припинилася доставка суші, яка діяла у Луцьку.Як повідомив оператор цієї мережі, наразі невідомо, чи власники мережі мають намір шукати інше місце для ресторану у Луцьку. «Якщо «Сушия» і відкриється у Луцьку по-новому, то це точно буде не найближчим часом» - заявив оператор.Закриття цього фаст-фуду, швидше усього, не пов’язане з «вселенням» «Пузатої хати» - заклад у ЦУМі закрився ще навесні 2018-го.Керівник компанії «Гранд Персона», яка відкривала кафе,, пояснювати причини закриття відмовився.Мережа фаст-фудів «Chicken Hut» донедавна мала два заклади у Луцьку – у «ЦУМі» і в торговому центрі «Варшавський» на вулиці Конякіна.Як розповів директор РЦ «Промінь», заклад, що працював у ЦУМі, переселяється у фудкорт «Променя». Це на четвертому поверсі розважального центру. Наразі «Chicken Hut» уже робить ремонт та встановлює обладнання.

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