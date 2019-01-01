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Рекорди 2018-го: чим волиняни увійшли в історію

Рекорди 2018-го: чим волиняни увійшли в історію
У 2018 році волиняни встановили чимало рекордів України.

За останні чотири місяці, відколи на Волині відкрили представництво національного проекту «Книга рекордів України» (КРУ), наші земляки чотири рази продемонстрували унікальні для країни здобутки й офіційно їх задокументували, - пише Волинь нова.

Велетенська металева бджола, найдовший лист Святому Миколаю, найбільша свічка із суцільного бджолиного воску та вражаюча кількість набивання м’яча — ​такі рекорди волинян офіційно зафіксував 2018–го представник вітчизняної Книги рекордів Віталій Іваницький.

Щоб відзначити те чи інше досягнення, представники КРУ зазвичай влаштовують шоу. Втім тут є ризик, адже траплялося, як розповів Іваницький, що під час свята претендентам на перемогу інколи не вдається досягнути заявлених результатів.

Хтось переоцінює свої можливості, декому заважає страх перед публікою. На щастя, на Волині таких невдач уникнули.

Приміром, 14–річний Олександр Омельчук під час спортивного свята в Боратині Луцького району, навпаки, перевершив свої попередні досягнення, він набив ногами м’яч 4161 раз, перевершивши таких зірок світового футболу, як Неймар (2123 рази), Роналду (2911) і Мессі (3168).

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Інші досягнення наших земляків, зафіксовані в Книзі рекордів України, не так залежали від фізичних здібностей і тренувань, як від творчості та натхнення.

Найбільший у світі пам’ятник бджолі в Маневичах задумав поставити голова районного осередку братства бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан» Сергій Ващук.

Він замовив цю скульптуру в луцьких ковалів Віктора Семенюка та Віктора Щасливого.

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До речі, члени братства згодом встановили інший рекорд — ​виготовили найбільшу свічку із суцільного бджолиного воску, який збирали протягом року.

Останній же, зафіксований 2018–го, — ​найдовший лист святому Миколаю  — Віталію Іваницькому подобається найбільше. Він каже, що учні Луцького навчально–виховного комплексу № 10 на 47 метрах тексту та малюнків розкривали свої душі, адже деякі прохання до Чудотворця без сліз читати неможливо.

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Теги: рекорди, Волинь
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