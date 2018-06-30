Дружина Федецького покаже свою колекцію на Berlin Fashion Week
Сьогодні, 15:37
У Берліні в рамках тижня моди відбудеться показ колекції Passion by Yulia Fedetska.
Про це луцька дизайнерка та дружина футболіста Артема Федецького повідомила в Instagram.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
"Новий рік починається красиво! 15 січня в рамках Berlin Fashion Week в одному з найкрасивіших світових центрів Quartier206 відбудеться показ монохромної колекції #passionbyyf. Для мене велика честь,вдруге представляти колекцію на європейських тижнях моди", - поділилася враженнями Юлія Федецька.
Нагадаємо, Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки.
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Про це луцька дизайнерка та дружина футболіста Артема Федецького повідомила в Instagram.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
"Новий рік починається красиво! 15 січня в рамках Berlin Fashion Week в одному з найкрасивіших світових центрів Quartier206 відбудеться показ монохромної колекції #passionbyyf. Для мене велика честь,вдруге представляти колекцію на європейських тижнях моди", - поділилася враженнями Юлія Федецька.
Нагадаємо, Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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