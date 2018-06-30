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Дружина Федецького покаже свою колекцію на Berlin Fashion Week

Дружина Федецького покаже свою колекцію на Berlin Fashion Week
У Берліні в рамках тижня моди відбудеться показ колекції Passion by Yulia Fedetska.

Про це луцька дизайнерка та дружина футболіста Артема Федецького повідомила в Instagram.

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"Новий рік починається красиво! 15 січня в рамках Berlin Fashion Week в одному з найкрасивіших світових центрів Quartier206 відбудеться показ монохромної колекції #passionbyyf. Для мене велика честь,вдруге представляти колекцію на європейських тижнях моди", - поділилася враженнями Юлія Федецька.

Нагадаємо, Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки.

Дружина Федецького покаже свою колекцію на Berlin Fashion Week

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Теги: Юлія Федецька, мода, краса, Берлін
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