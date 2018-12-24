На Різдво чоловік отруїв 8-річного сина і повісився





Трагедія трапилися 7 січня. Чоловік вирішив поїхати на дачу, взяв із собою 8-річного сина і повідомив про це дружині, повідомляє



Коли правоохоронці під'їхали до будинку та оглянули територію, побачили чоловіка повішеним на гілці дерева.



Хлопчик сидів в автомобілі, біля нього стояв балон із невідомим газом. Крани були відкриті, а він не подавав жодних ознак життя.



На місце події відразу ж викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів. Попередньо, видимих слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не було.



За непідтвердженою інформацією, чоловік, перед тим відправив дружині повідомлення. Проте що саме він написав, невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному з садових товариств у Придніпровську на Дніпропетровщині чоловік убив 8-річного сина. Сам повісився на дереві.Трагедія трапилися 7 січня. Чоловік вирішив поїхати на дачу, взяв із собою 8-річного сина і повідомив про це дружині, повідомляє gazeta.ua з посиланням на Інформатор. За якийсь час обоє перестали виходити на зв'язок, через що жінка забила на сполох і зателефонувала до поліції.Коли правоохоронці під'їхали до будинку та оглянули територію, побачили чоловіка повішеним на гілці дерева.Хлопчик сидів в автомобілі, біля нього стояв балон із невідомим газом. Крани були відкриті, а він не подавав жодних ознак життя.На місце події відразу ж викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів. Попередньо, видимих слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не було.За непідтвердженою інформацією, чоловік, перед тим відправив дружині повідомлення. Проте що саме він написав, невідомо.

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