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На Різдво чоловік отруїв 8-річного сина і повісився

На Різдво чоловік отруїв 8-річного сина і повісився
У одному з садових товариств у Придніпровську на Дніпропетровщині чоловік убив 8-річного сина. Сам повісився на дереві.

Трагедія трапилися 7 січня. Чоловік вирішив поїхати на дачу, взяв із собою 8-річного сина і повідомив про це дружині, повідомляє gazeta.ua з посиланням на Інформатор. За якийсь час обоє перестали виходити на зв'язок, через що жінка забила на сполох і зателефонувала до поліції.

Коли правоохоронці під'їхали до будинку та оглянули територію, побачили чоловіка повішеним на гілці дерева.

Хлопчик сидів в автомобілі, біля нього стояв балон із невідомим газом. Крани були відкриті, а він не подавав жодних ознак життя.

На місце події відразу ж викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів. Попередньо, видимих слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не було.

За непідтвердженою інформацією, чоловік, перед тим відправив дружині повідомлення. Проте що саме він написав, невідомо.

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Теги: смерть, вбивство
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