вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики

У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики
У Луцьку під вікнами мешканців будинків рекламують наркотики.

Про це інформує "ВолиньUA".

На стінах будинку, що на проспекті Грушевського, намальовані графіті інтернет-магазину, де можна придбати наркотичні засоби.

Слід зазначити, уже тривалий час у Луцьку реклама наркотиків знаходиться на стінах будинків та парканах, попри "активну" роботу правоохоронних органів, такі графіті продовжують залишатися на вулицях міста.
У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики
У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики
У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: реклама, наркотики, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Священик УПЦ МП назвав провокацією ланцюг єднання між церквами на Волині
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Колишній прокурор з Волині отримав нову посаду
Сьогодні, 17:01
Екс-мер Луцька подарував музею унікальну книгу «із секретом». ФОТО
Сьогодні, 16:41
У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики
Сьогодні, 16:25
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейським
Сьогодні, 16:05
Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
У Луцьку будуть боротися з рекламою наркотиків У Луцьку будуть боротися з рекламою наркотиків
11 грудень, 2018, 12:16
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
04 червень, 2018, 13:33
У Луцьку розклеїли рекламу наркотиків. ФОТО У Луцьку розклеїли рекламу наркотиків. ФОТО
25 квітень, 2018, 09:20
У Луцьку підвищили плату за розміщення реклами У Луцьку підвищили плату за розміщення реклами
18 грудень, 2018, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишній прокурор з Волині отримав нову посаду
Сьогодні, 17:01
 0
Екс-мер Луцька подарував музею унікальну книгу «із секретом». ФОТО
Сьогодні, 16:41
 0
У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики
Сьогодні, 16:25
 0
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейським
Сьогодні, 16:05
 0
Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8