У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики





Про це інформує



На стінах будинку, що на проспекті Грушевського, намальовані графіті інтернет-магазину, де можна придбати наркотичні засоби.



Слід зазначити, уже тривалий час у Луцьку реклама наркотиків знаходиться на стінах будинків та парканах, попри "активну" роботу правоохоронних органів, такі графіті продовжують залишатися на вулицях міста.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під вікнами мешканців будинків рекламують наркотики.Про це інформує "ВолиньUA" На стінах будинку, що на проспекті Грушевського, намальовані графіті інтернет-магазину, де можна придбати наркотичні засоби.Слід зазначити, уже тривалий час у Луцьку реклама наркотиків знаходиться на стінах будинків та парканах, попри "активну" роботу правоохоронних органів, такі графіті продовжують залишатися на вулицях міста.

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