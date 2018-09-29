Екс-мер Луцька подарував музею унікальну книгу «із секретом». ФОТО
Сьогодні, 16:41
Напередодні Нового року колишній Луцький міський голова Богдан Шиба передав в дарунок Волинському краєзнавчому музеї цінні діаспорні видання документів і матеріалів з історії УПА, УГВР та АБН, два томи із серії Літопис Української Повстанської Армії
Про це пише Волинь нова.
Серед подарованих раритетів є і книга із секретом: під обкладинкою українського академічного видання «Сучасна українська літературна мова» міститься повне видання творів Степана Бандери (один із шляхів потрапляння заборонених видань на територію радянської України).
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Про це пише Волинь нова.
Серед подарованих раритетів є і книга із секретом: під обкладинкою українського академічного видання «Сучасна українська літературна мова» міститься повне видання творів Степана Бандери (один із шляхів потрапляння заборонених видань на територію радянської України).
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