Невідома Волинь: 20 цікавих фактів з минулого. ФОТО





Головна мета ряду заходів полягає в тому, щоб у форматі публічних лекцій із аудіо та відео супроводом, розповісти лучанам та гостям міста про цікавих особистостей, які народились, проживали, працювали або мали предків із Волині, - пише



У результаті проекту планується поява нових цікавих туристичних маршрутів по Луцьку та Волині, які б могли більше популяризувати регіон.



Організаторами проекту є дослідники минувшини Волині Тетяна Яцечко-Блаженко та Олександр Котис, які в 2016 році започаткували на сторінках інтернет ресурсу "Хроніки Любарта" рубрику "(Не)відомі волиняни", яка вже нараховує близько 100 публікацій. Лекції для всіх охочих будуть проходити один раз в місяць в місцевій книгарні "Є".





Своєрідна презентація та анонс проекту "(Не)відомі волиняни" відбулися під час заходу "20 фактів з минулого, які ви не знали про Волинь", який проходив в форматі Файної Гутірки.



Організаторами події є Волинська Фундація, Lihtar.agency та Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьку. Одним із організаторів та ідейних натхненників "Файної гутірки" є Павло Данильчук, волинянин, депутат Луцької міської ради.



У рамках гутірки лучани почули про цікаві факти з історії Волині та про цікавих особистостей, які пов’язані з Волинню.



Факт № 1



У січні 2019 року виповнюється 590 років із часу проведення в Луцьку з’їзду європейських монархів, організованого Великого князем Вітовтом. Так, от при дворі у князя був блазень Генне, якого Вітовту делегував, в замін на кількох татар, у 1427 році магістр німецького Ордену Пауль фон Русдольф.



Після приїзду до Луцька, блазень вивчився на лицаря і навіть хотів назавжди ним стати, проте Вітовт не відпустив його, бо дуже звик до нього. Тому за спільною домовленістю, блазень до обіду був лицарем, а після обіду блазнем, він завжди ходив у рицарському поясі і блазенському ковпаку.



Факт №2



У 1690 році в місті Луцьку народився лицар та мандрівник Феліціан Пясковський. Його постать є невідомою та малодослідженою, хоча заслуговує уваги. Лучанин є автором мемуарів про свої мандрівки до європейських держав. Він є випускником кількох європейських лицарських вишів, про що пише в своїй книзі. Серед навчальних закладів, де він отримав освіту називає Королівську Академію в Турині, лицарську академію в Нансі.



Також Феліціан Пясковський був особисто знайомий із впливовими людьми того часу. Йому вдалось отримати аудієнцію в Папи Римського Клеменса ХІ, гостювати при дворі Станіслава I Лещинського, правителя Речі Посполитої, короля Польщі в 1720 році. Окрім того він був учасником багатьох військових кампаній, в якості лицаря.



Факт №3



Відомі італійські архітектори Стефано та Генрик Іттари на запрошення князівської родини Радзивіллів переїхали на Волинь. Тут вони проводили багато часу, зводили та проектували маєтки та палаци, одружилися і померли. В архітектурній спадщині краю залишили свій італійський слід.



Так, до прикладу, Генрик Іттар народився в 1773 р. в місті Катанія в Італії. Освіту здобував у Римі. В кінці XVIII ст. був запрошений Радзивіллами на Волинь. В 1809 р. переїхав в Дубно, де він реставрував замок.



Пізніше поблизу Луцька Генрик Іттар побудував палац в Заборолі для родини Чарнецьких. Помер відомий будівничий у 1850 р. і був похований в селі Тростянець, недалеко від Луцька.



Факт № 4



Виявляється поблизу Луцька в селі Забороль був палац в стилі ренесансу, про який зараз не знають не то що лучани, а навіть місцеві жителі. В 1707 році палац відвідав сам Петро І. Навколо палацу був англійський парк, авторства ірландця Д.Міклера.



Із Заборолівського палацу можна було розгледіти панораму старого Лучеська. В резиденції Флоріана Чарнецького в Заборолі навіть знаходилась масонська ложа, бо очевидно, що сам він був масоном.



Факт № 5



У 1861 році на хуторі Юзефин поблизу Луцька народився Петро Янковський, більше відомий за прізвиськом "Урсус". Цей непереможний борець був відомий за свої численні перемоги на спортивних змаганнях, велику фізичну силу та відмінну техніку в боротьбі класичного стилю. Він отримав титул "Чемпіон-атлет Росії, Польщі, Кавказу та Туркестану".

Борець

Вага волинського спортсмена сягала 146 кг, а ріст 192 см. Відомо, що навіть легендарний Піддубний здолав усіх, окрім Янковського. Результатом була нічия, а бій відбувся між ними у місті Феодосія. Також своєрідний рекорд Янковський поставив у 1908 році, коли із шістнадцяти поєдинків виграв усі.



Факт № 6



В 1904 році в місті Ковелі народився Михайло Вашинський (псевдонім Моше Вакс). Його родина проживала за адресою вул. Луцька, 26. У 1951 році саме Вашинський, на зйомках фільму "Камо грядеш" в Римі помітив статистку Софію (Шиколоне) Лорен і порекомендував її на роль.

Джеймс Мейсон, Софі Лорен та Міхал Вашинський на зйомках

Пізніше Вашинський відкрив світу кіно Одрі Хепберн, і порадив її на головну роль у легендарних "Римських канікулах" Вільяма Вайлера. В доробку Вашинського багато цікавих режисерських та продюсерських робіт.





Факт № 7



У 1910 році в Старому Чарторийську на Волині народилась Роуз Директор (за чоловіком — Фрідман). Коли Роуз виповнилось вісім років, сім’я емігрувала до США. Освіту Роуз здобувала в відомому Рід-коледжі (Reed College) та приватному гуманітарному університеті міста Портленд, де навчався Стів Джобс.

Подружжя Фрідманів разом із президентом США Рональдом Рейганом в Білому домі



Вона була однією із найвідоміших економісток Америки, працювала в "Національному бюро економічних досліджень". Її рідний брат Арон Директор, професор Чиказького університету заснував "Journal of Law & Economic" та є автором багатьох наукових досліджень із економіки.



Факт № 8



В місті Луцьку проживав Павло Тутковський "батько бурштинового клондайку". Адже саме він першим дізнався про поклади бурштину на Волині.



Саме Тутковський узагальнив усі матеріали про поширення бурштину в Київській, Волинській та Мінській губерніях. Дослідник створив топографічну карту частини Луцького повіту Волинської губернії, де були знайдені сильні самобутні джерела "вікна", описує походження назви Оконських джерел.



На жаль, будинок Тутковського, в центрі Луцька, був зруйнований, там сьогодні навіть немає знаку чи таблички.



Факт № 9



У ХІХ та на початку ХХ століття поблизу Луцька, у селі Лаврів Луцького району існував величний палац князівської родини Любомирських. Він був зведений у 1810 році. Навколо палацу був сад і парк, поряд протікала річка Стир.

Палац в Лаврові, поч. ХХ ст.

Палац був знищений в 1944 році. Останньою власницею була Марія Браницька Любомирська, яка подарувала маєток племіннику Збігнєву Гавронському. До нашого часу збереглось кілька світлини і спогади очевидців.



Факт № 10



У 1693 році в Любешові відкрита була школа ордену піярів, яка пізніше стала знаним Любешівським колегіумом. Тут навчались: Тадеуш Костюшко (1753—1759), національний герой США та Польщі; Станіслав Боніфаци Юндзілл, відомий європейський вчений, дослідник природи; європейські вчені Казимір Нарбутат, Мацей Догель.

Колегіум в Любешові

Викладав Джозеф Рафал Черняковський, якого називали "батьком польської хірургії". В 1730 році біля колегіуму було створено ботанічний сад, який мав липові алеї, велику та малу оранжереї, теплиці й дві башти, фруктовий сад "Венеція", де були канали з’єднані із річкою. Сьогодні від всього цього немає і сліду. Ліквідували навчальний заклад у 1834 році.





Факт № 11



У 1877 році була прокладена залізнична гілка до міста Ковеля від міста Млава (поблизу міста Варшави) довжиною у 459 км. Офіційне відкриття гілки відбулось 17 серпня 1877 року. Кошторис проекту склав 90 мільйонів рублів. 70% суми заплатив підприємець Леопольд Кроненберг, а 30% — банкір Ян Блох.



У результаті масштабного проекту були побудовані станції, набережні, траншеї і 189 мостів і водосховищ. Щодня над зведенням магістралі до Ковеля працювало до кілька тисяч працівників.



Факт № 12



У селі Дольськ поблизу Турійська був величезний палац, який проіснував до 1939 року. Зведений він був в кінці XVIII ст. В цьому палаці проживала до останніх днів свого життя перша дитина останнього короля Польщі Станіслава ІІ Августа — Констанція, яка народилася в 1768 році.



Палац в Дольську, поч. ХХ ст.

У 1790 році Констанція та її чоловік, Кароль Жвань переїздять на Волинь, де він стає старостою володимирського повіту. Під палацом було величезне підземелля в готичному стилі, інколи, його глибина сягала двох поверхів.



Палац оточував мальовничий парк, в якому було багато каналів та містків. 17 червня 1844 року "королівна" Констанція помирає на Волині, похована вона була на парафіяльному кладовищі, поблизу містечка Турійськ.



Факт № 13



У 1920—1930-ті роках у містах тодішнього Волинського воєводства була традиція відзначати "Свято Моря". Урочистості проводились щорічно в 20-х числах червня. Подібне свято було популярне в багатьох містах Другої Речі Посполитої, і Волинь не був винятком.



Щоб краще собі уявити всю процесію, яка тривала кілька днів, хочемо вас познайомити із програмою святкувань "Свята моря" в Луцьку в 1933 році.



Отже, 28-29 червня 1933 року в Луцьку було заплановано ряд заходів до свята. Перший день "Свята моря" розпочинався о 15.00 гулом сирен автомобілів, потягів, паровозів, який тривав 15 хвилин, на честь полеглих в обороні західних кордонів вояків.



О 18.30 представники усіх організацій, установ та підприємств разом підписують та ухвалюють резолюцію про необхідність знаходження польського флоту в водах Балтики. О 19.30 вирушає марш на чолі з оркестром та військовими по вулицях міста. Біля Замку Любарта та Пристані Товариства веслярського розпочинаються святкові салюти та ілюмінації, які бачить все місто.



Факт № 14



У 1934 році Волинь відвідала відома мандрівниця, дослідниця, підкорювачка Арктики та Гренландії, перша жінка, яка пролетіла над Північним полюсом — Луїза Арнер Бойд. Вона здійснила Поліську експедицію через Волинь. Американка навіть сьогодні входить в рейтинг ТОП-10 першопрохідців світу.

Луцьк, Братський міст. Автор фото Луїза Бойд (1934 рік)

Проїжджаючи через сучасну Волинську область, Луїза Бойд зробила фото, на яких здебільшого побутові селянські сцени, волинські хати та місцеві мешканці. Це фото Луцька, Ковеля, Ратна та села Буцин Старовижівського району. Пізніше світлини були презентовані в США.



У жовтні 1855 року розпочалась "битви за ясла Господні", в історії більше відома як Кримська війна. Учасниками збройного конфлікту була Російська імперія одного та коаліція із Британської, Французької, Османської імперій і Сардинського королівства.



У тій кривавій війні взяли участь земляки з Волині. Головну оборону міста Севастополь здійснював Волинський полк. Разом із моряками волиняни першими прийняли на себе удар ворога. Більшість волинян загинуло в битві



Відомо, що солдати Волинського полку втратили під Севастополем практично весь свій склад. У 1917 році Волинський полк уже складали суто росіяни.



Факт № 16



1920—1930 роках у Волинському воєводстві було кілька відомих у Європі базальтових копалень, а це Берестовець та Янова Долина (нині — Базальтове). Волинський базальт використовували як бруківку для вулиць європейських міст, таких як Париж, Люксембург та Женева.



Факт № 17



У роки Першої світової війни за бойові заслуги всього вісім видатних воєначальників були удостоєні зброї з діамантами. Вона присуджувалась лише за найважливіші перемоги.



Одним із перших, зброю з діамантами, отримав воєначальник Антон Іванович Денікін. Денікін отримав її двічі за взяття одного і того ж міста, а саме Луцька.



Уперше це сталося 10 листопада 1915 року, коли Денікін був удостоєний золотої зброї. 23 травня 1916 року, коли місто було звільнене вдруге, Денікін отримав зброю з діамантами і знаковим написом "За дворазове звільнення Луцька".



Факт № 18



У Німеччині існує свій Музей Волині. Музейний заклад розташовується в місті Лінстов. Щорічно 7 вересня в музеї проходить фестиваль врожаю. Усі експонати з музею ідентичні та подаровані вихідцями та емігрантами з Волині.



Факт № 19



Поля жовтої азалії були туристичною родзинкою Волині в міжвоєнний період. Фотографи з Європи приїздили в спеціальні тури, щоб помилуватись природним дивом та зробити рідкісні кадри.



Факт № 20



З лютого по березень 34-й армійський корпус російської армії перебував на позиції поблизу річки Стохід в селі Угли на Ковельщині і вів напружені бої з німцями. До кінця квітня 1917 року корпус дислокувався на Волині. У складі корпусу був Павло Скоропадський.



Під час перебування на Волині Скоропадський постійно писав своїй дружині про життя на фронті, його ставлення до політичного та економічного становища в країні та відносини з дружиною Олександрою Скоропадською.



Це лише кілька фактів із цікавої історії Волині, які дозволяють зрозуміти, які дозволяють краще зрозуміти минуле чудового краю, який варто відвідати особисто.



Палац в Дольську, поч. ХХ ст. Колегіум в Любешові Луцьк, Братський міст. Автор фото Луїза Бойд (1934 рік) Палац в Дольську, поч. ХХ ст. Палац в Лаврові, поч. ХХ ст. Борець Джеймс Мейсон, Софі Лорен та Міхал Вашинський на зйомках Подружжя Фрідманів разом із президентом США Рональдом Рейганом в Білому домі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 січня 2019 року в Луцьку стартує новий проект під назвою "(Не)відомі волиняни".Головна мета ряду заходів полягає в тому, щоб у форматі публічних лекцій із аудіо та відео супроводом, розповісти лучанам та гостям міста про цікавих особистостей, які народились, проживали, працювали або мали предків із Волині, - пише Історична правда У результаті проекту планується поява нових цікавих туристичних маршрутів по Луцьку та Волині, які б могли більше популяризувати регіон.Організаторами проекту є дослідники минувшини Волиніта, які в 2016 році започаткували на сторінках інтернет ресурсу "Хроніки Любарта" рубрику "(Не)відомі волиняни", яка вже нараховує близько 100 публікацій. Лекції для всіх охочих будуть проходити один раз в місяць в місцевій книгарні "Є".Своєрідна презентація та анонс проекту "(Не)відомі волиняни" відбулися під час заходу "20 фактів з минулого, які ви не знали про Волинь", який проходив в форматі Файної Гутірки.Організаторами події є Волинська Фундація, Lihtar.agency та Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьку. Одним із організаторів та ідейних натхненників "Файної гутірки" є, волинянин, депутат Луцької міської ради.У рамках гутірки лучани почули про цікаві факти з історії Волині та про цікавих особистостей, які пов’язані з Волинню.У січні 2019 року виповнюється 590 років із часу проведення в Луцьку з’їзду європейських монархів, організованого Великого князем Вітовтом. Так, от при дворі у князя був блазень Генне, якого Вітовту делегував, в замін на кількох татар, у 1427 році магістр німецького Ордену Пауль фон Русдольф.Після приїзду до Луцька, блазень вивчився на лицаря і навіть хотів назавжди ним стати, проте Вітовт не відпустив його, бо дуже звик до нього. Тому за спільною домовленістю, блазень до обіду був лицарем, а після обіду блазнем, він завжди ходив у рицарському поясі і блазенському ковпаку.У 1690 році в місті Луцьку народився лицар та мандрівник. Його постать є невідомою та малодослідженою, хоча заслуговує уваги. Лучанин є автором мемуарів про свої мандрівки до європейських держав. Він є випускником кількох європейських лицарських вишів, про що пише в своїй книзі. Серед навчальних закладів, де він отримав освіту називає Королівську Академію в Турині, лицарську академію в Нансі.Також Феліціан Пясковський був особисто знайомий із впливовими людьми того часу. Йому вдалось отримати аудієнцію в Папи Римського Клеменса ХІ, гостювати при дворі Станіслава I Лещинського, правителя Речі Посполитої, короля Польщі в 1720 році. Окрім того він був учасником багатьох військових кампаній, в якості лицаря.Відомі італійські архітекторина запрошення князівської родинипереїхали на Волинь. Тут вони проводили багато часу, зводили та проектували маєтки та палаци, одружилися і померли. В архітектурній спадщині краю залишили свій італійський слід.Так, до прикладу, Генрик Іттар народився в 1773 р. в місті Катанія в Італії. Освіту здобував у Римі. В кінці XVIII ст. був запрошений Радзивіллами на Волинь. В 1809 р. переїхав в Дубно, де він реставрував замок.Пізніше поблизу Луцька Генрик Іттар побудував палац в Заборолі для родини Чарнецьких. Помер відомий будівничий у 1850 р. і був похований в селі Тростянець, недалеко від Луцька.Виявляється поблизу Луцька в селі Забороль був палац в стилі ренесансу, про який зараз не знають не то що лучани, а навіть місцеві жителі. В 1707 році палац відвідав сам Петро І. Навколо палацу був англійський парк, авторства ірландця Д.Міклера.Із Заборолівського палацу можна було розгледіти панораму старого Лучеська. В резиденції Флоріана Чарнецького в Заборолі навіть знаходилась масонська ложа, бо очевидно, що сам він був масоном.У 1861 році на хуторі Юзефин поблизу Луцька народився, більше відомий за прізвиськом "Урсус". Цей непереможний борець був відомий за свої численні перемоги на спортивних змаганнях, велику фізичну силу та відмінну техніку в боротьбі класичного стилю. Він отримав титул "Чемпіон-атлет Росії, Польщі, Кавказу та Туркестану".Вага волинського спортсмена сягала 146 кг, а ріст 192 см. Відомо, що навіть легендарний Піддубний здолав усіх, окрім Янковського. Результатом була нічия, а бій відбувся між ними у місті Феодосія. Також своєрідний рекорд Янковський поставив у 1908 році, коли із шістнадцяти поєдинків виграв усі.В 1904 році в місті Ковелі народився(псевдонім Моше Вакс). Його родина проживала за адресою вул. Луцька, 26. У 1951 році саме Вашинський, на зйомках фільму "Камо грядеш" в Римі помітив статистку Софію (Шиколоне) Лорен і порекомендував її на роль.Пізніше Вашинський відкрив світу кіно Одрі Хепберн, і порадив її на головну роль у легендарних "Римських канікулах" Вільяма Вайлера. В доробку Вашинського багато цікавих режисерських та продюсерських робіт.У 1910 році в Старому Чарторийську на Волині народилась Роуз Директор (за чоловіком — Фрідман). Коли Роуз виповнилось вісім років, сім’я емігрувала до США. Освіту Роуз здобувала в відомому Рід-коледжі (Reed College) та приватному гуманітарному університеті міста Портленд, де навчався Стів Джобс.Вона була однією із найвідоміших економісток Америки, працювала в "Національному бюро економічних досліджень". Її рідний брат Арон Директор, професор Чиказького університету заснував "Journal of Law & Economic" та є автором багатьох наукових досліджень із економіки.В місті Луцьку проживав"батько бурштинового клондайку". Адже саме він першим дізнався про поклади бурштину на Волині.Саме Тутковський узагальнив усі матеріали про поширення бурштину в Київській, Волинській та Мінській губерніях. Дослідник створив топографічну карту частини Луцького повіту Волинської губернії, де були знайдені сильні самобутні джерела "вікна", описує походження назви Оконських джерел.На жаль, будинок Тутковського, в центрі Луцька, був зруйнований, там сьогодні навіть немає знаку чи таблички.У ХІХ та на початку ХХ століття поблизу Луцька, у селі Лаврів Луцького району існував величний палац князівської родини Любомирських. Він був зведений у 1810 році. Навколо палацу був сад і парк, поряд протікала річка Стир.Палац був знищений в 1944 році. Останньою власницею була Марія Браницька Любомирська, яка подарувала маєток племіннику Збігнєву Гавронському. До нашого часу збереглось кілька світлини і спогади очевидців.У 1693 році в Любешові відкрита була школа ордену піярів, яка пізніше стала знаним Любешівським колегіумом. Тут навчались: Тадеуш Костюшко (1753—1759), національний герой США та Польщі; Станіслав Боніфаци Юндзілл, відомий європейський вчений, дослідник природи; європейські вчені Казимір Нарбутат, Мацей Догель.Викладав Джозеф Рафал Черняковський, якого називали "батьком польської хірургії". В 1730 році біля колегіуму було створено ботанічний сад, який мав липові алеї, велику та малу оранжереї, теплиці й дві башти, фруктовий сад "Венеція", де були канали з’єднані із річкою. Сьогодні від всього цього немає і сліду. Ліквідували навчальний заклад у 1834 році.У 1877 році була прокладена залізнична гілка до міста Ковеля від міста Млава (поблизу міста Варшави) довжиною у 459 км. Офіційне відкриття гілки відбулось 17 серпня 1877 року. Кошторис проекту склав 90 мільйонів рублів. 70% суми заплатив підприємець Леопольд Кроненберг, а 30% — банкір Ян Блох.У результаті масштабного проекту були побудовані станції, набережні, траншеї і 189 мостів і водосховищ. Щодня над зведенням магістралі до Ковеля працювало до кілька тисяч працівників.У селі Дольськ поблизу Турійська був величезний палац, який проіснував до 1939 року. Зведений він був в кінці XVIII ст. В цьому палаці проживала до останніх днів свого життя перша дитина останнього короля Польщі Станіслава ІІ Августа — Констанція, яка народилася в 1768 році.У 1790 році Констанція та її чоловік, Кароль Жвань переїздять на Волинь, де він стає старостою володимирського повіту. Під палацом було величезне підземелля в готичному стилі, інколи, його глибина сягала двох поверхів.Палац оточував мальовничий парк, в якому було багато каналів та містків. 17 червня 1844 року "королівна" Констанція помирає на Волині, похована вона була на парафіяльному кладовищі, поблизу містечка Турійськ.У 1920—1930-ті роках у містах тодішнього Волинського воєводства була традиція відзначати "Свято Моря". Урочистості проводились щорічно в 20-х числах червня. Подібне свято було популярне в багатьох містах Другої Речі Посполитої, і Волинь не був винятком.Щоб краще собі уявити всю процесію, яка тривала кілька днів, хочемо вас познайомити із програмою святкувань "Свята моря" в Луцьку в 1933 році.Отже, 28-29 червня 1933 року в Луцьку було заплановано ряд заходів до свята. Перший день "Свята моря" розпочинався о 15.00 гулом сирен автомобілів, потягів, паровозів, який тривав 15 хвилин, на честь полеглих в обороні західних кордонів вояків.О 18.30 представники усіх організацій, установ та підприємств разом підписують та ухвалюють резолюцію про необхідність знаходження польського флоту в водах Балтики. О 19.30 вирушає марш на чолі з оркестром та військовими по вулицях міста. Біля Замку Любарта та Пристані Товариства веслярського розпочинаються святкові салюти та ілюмінації, які бачить все місто.У 1934 році Волинь відвідала відома мандрівниця, дослідниця, підкорювачка Арктики та Гренландії, перша жінка, яка пролетіла над Північним полюсом — Луїза Арнер Бойд. Вона здійснила Поліську експедицію через Волинь. Американка навіть сьогодні входить в рейтинг ТОП-10 першопрохідців світу.Проїжджаючи через сучасну Волинську область, Луїза Бойд зробила фото, на яких здебільшого побутові селянські сцени, волинські хати та місцеві мешканці. Це фото Луцька, Ковеля, Ратна та села Буцин Старовижівського району. Пізніше світлини були презентовані в США.У жовтні 1855 року розпочалась "битви за ясла Господні", в історії більше відома як Кримська війна. Учасниками збройного конфлікту була Російська імперія одного та коаліція із Британської, Французької, Османської імперій і Сардинського королівства.У тій кривавій війні взяли участь земляки з Волині. Головну оборону міста Севастополь здійснював Волинський полк. Разом із моряками волиняни першими прийняли на себе удар ворога. Більшість волинян загинуло в битвіВідомо, що солдати Волинського полку втратили під Севастополем практично весь свій склад. У 1917 році Волинський полк уже складали суто росіяни.1920—1930 роках у Волинському воєводстві було кілька відомих у Європі базальтових копалень, а це Берестовець та Янова Долина (нині — Базальтове). Волинський базальт використовували як бруківку для вулиць європейських міст, таких як Париж, Люксембург та Женева.У роки Першої світової війни за бойові заслуги всього вісім видатних воєначальників були удостоєні зброї з діамантами. Вона присуджувалась лише за найважливіші перемоги.Одним із перших, зброю з діамантами, отримав воєначальник Антон Іванович Денікін. Денікін отримав її двічі за взяття одного і того ж міста, а саме Луцька.Уперше це сталося 10 листопада 1915 року, коли Денікін був удостоєний золотої зброї. 23 травня 1916 року, коли місто було звільнене вдруге, Денікін отримав зброю з діамантами і знаковим написом "За дворазове звільнення Луцька".У Німеччині існує свій Музей Волині. Музейний заклад розташовується в місті Лінстов. Щорічно 7 вересня в музеї проходить фестиваль врожаю. Усі експонати з музею ідентичні та подаровані вихідцями та емігрантами з Волині.Поля жовтої азалії були туристичною родзинкою Волині в міжвоєнний період. Фотографи з Європи приїздили в спеціальні тури, щоб помилуватись природним дивом та зробити рідкісні кадри.З лютого по березень 34-й армійський корпус російської армії перебував на позиції поблизу річки Стохід в селі Угли на Ковельщині і вів напружені бої з німцями. До кінця квітня 1917 року корпус дислокувався на Волині. У складі корпусу був Павло Скоропадський.Під час перебування на Волині Скоропадський постійно писав своїй дружині про життя на фронті, його ставлення до політичного та економічного становища в країні та відносини з дружиною Олександрою Скоропадською.Це лише кілька фактів із цікавої історії Волині, які дозволяють зрозуміти, які дозволяють краще зрозуміти минуле чудового краю, який варто відвідати особисто.

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