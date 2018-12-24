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Напередодні Різдва на Волині чоловік звів рахунки з життям

Напередодні Різдва на Волині чоловік звів рахунки з життям
На Волині чоловік наклав на себе руки.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, повідомлення про самогубство надійшло 5 січня о 15 години з вулиці Василя Стуса.

До правоохоронців звернулася дружина самогубця. Зайшовши до господарського приміщення, вона помітила свого чоловіка, котрий вже не подавав ознак життя.

Зі слів вдови, самогубець не хворів, не зловживав спиртним, утримував самостійно господарку.

Нагадаємо, раніше на Волині в селищі Мар'янівка 47-річний чоловік наклав на себе руки.

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Теги: самогубство, смерть
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