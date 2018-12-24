Напередодні Різдва на Волині чоловік звів рахунки з життям





Про це пише



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, повідомлення про самогубство надійшло 5 січня о 15 години з вулиці Василя Стуса.



До правоохоронців звернулася дружина самогубця. Зайшовши до господарського приміщення, вона помітила свого чоловіка, котрий вже не подавав ознак життя.



Зі слів вдови, самогубець не хворів, не зловживав спиртним, утримував самостійно господарку.



Нагадаємо, раніше на Волині в селищі Мар'янівка

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