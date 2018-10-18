вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі зіткнулися 17 машин

У Польщі зіткнулися 17 машин
На автомагістралі А1 поблизу міста Лодзь у Польщі зіткнулося 17 легкових та вантажних автомобілів.

У результаті надзвичайної події постраждало шестеро осіб, повідомляє Укрінформ з посиланням на Onet.pl.

За інформацією місцевої поліції, ДТП за участю шести вантажівок і 11-ти легкових автомобілів сталася о восьмій ранку (за київським часом). В результаті аварії шестеро осіб потрапило до шпиталів регіону.

У цьому ж районі через декілька кілометрів далі зіткнулося ще три автомобілі. Однак, цього разу ніхто не постраждав. Проїзд транспорту в цьому районі усе ще ускладнений, організовано об’їзди прилеглими автошляхами.

На автошлях Польщі, особливо на півдні країни, панує складна ситуація через інтенсивні опади снігу. Інститут метеорології і водного господарства Польщі попереджає про інтенсивні опади снігу та ожеледицю, від яких найбільше потерпатимуть воєводства південної частини Польщі.

У горах зберігається висока загроза сходження лавин. Від опівночі вівторка для руху вантажного транспорту (понад 3,5 т) через інтенсивні опади снігу закритий проїзд через чесько-польський кордон в районі пункту пропуску “Харрахов-Якушице”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Священик УПЦ МП назвав провокацією ланцюг єднання між церквами на Волині
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська приватна автошкола Волинська
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Лучан кличуть на «Коляду з Тетяною Ціхоцькою»
Сьогодні, 18:00
У Польщі зіткнулися 17 машин
Сьогодні, 17:33
Напередодні Різдва на Волині чоловік звів рахунки з життям
Сьогодні, 17:19
Невідома Волинь: 20 цікавих фактів з минулого. ФОТО
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка
18 жовтень, 2018, 19:54
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
12 вересень, 2018, 08:27
У Польщі на смерть збили українця. ФОТО У Польщі на смерть збили українця. ФОТО
28 серпень, 2018, 12:20
Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
20 серпень, 2018, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
114 травмованих, четверо п'яних і двоє покусаних: різдвяні пригоди луцьких медиків
Сьогодні, 18:25
 0
На новорічні свята до бійців на Донбасі завітав Сашко Положинський. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
 0
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Сьогодні, 18:06
 0
Лучан кличуть на «Коляду з Тетяною Ціхоцькою»
Сьогодні, 18:00
 0
У Польщі зіткнулися 17 машин
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8