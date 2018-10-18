У Польщі зіткнулися 17 машин
Сьогодні, 17:33
На автомагістралі А1 поблизу міста Лодзь у Польщі зіткнулося 17 легкових та вантажних автомобілів.
У результаті надзвичайної події постраждало шестеро осіб, повідомляє Укрінформ з посиланням на Onet.pl.
За інформацією місцевої поліції, ДТП за участю шести вантажівок і 11-ти легкових автомобілів сталася о восьмій ранку (за київським часом). В результаті аварії шестеро осіб потрапило до шпиталів регіону.
У цьому ж районі через декілька кілометрів далі зіткнулося ще три автомобілі. Однак, цього разу ніхто не постраждав. Проїзд транспорту в цьому районі усе ще ускладнений, організовано об’їзди прилеглими автошляхами.
На автошлях Польщі, особливо на півдні країни, панує складна ситуація через інтенсивні опади снігу. Інститут метеорології і водного господарства Польщі попереджає про інтенсивні опади снігу та ожеледицю, від яких найбільше потерпатимуть воєводства південної частини Польщі.
У горах зберігається висока загроза сходження лавин. Від опівночі вівторка для руху вантажного транспорту (понад 3,5 т) через інтенсивні опади снігу закритий проїзд через чесько-польський кордон в районі пункту пропуску “Харрахов-Якушице”.
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У результаті надзвичайної події постраждало шестеро осіб, повідомляє Укрінформ з посиланням на Onet.pl.
За інформацією місцевої поліції, ДТП за участю шести вантажівок і 11-ти легкових автомобілів сталася о восьмій ранку (за київським часом). В результаті аварії шестеро осіб потрапило до шпиталів регіону.
У цьому ж районі через декілька кілометрів далі зіткнулося ще три автомобілі. Однак, цього разу ніхто не постраждав. Проїзд транспорту в цьому районі усе ще ускладнений, організовано об’їзди прилеглими автошляхами.
На автошлях Польщі, особливо на півдні країни, панує складна ситуація через інтенсивні опади снігу. Інститут метеорології і водного господарства Польщі попереджає про інтенсивні опади снігу та ожеледицю, від яких найбільше потерпатимуть воєводства південної частини Польщі.
У горах зберігається висока загроза сходження лавин. Від опівночі вівторка для руху вантажного транспорту (понад 3,5 т) через інтенсивні опади снігу закритий проїзд через чесько-польський кордон в районі пункту пропуску “Харрахов-Якушице”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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