У Польщі зіткнулися 17 машин





У результаті надзвичайної події постраждало шестеро осіб, повідомляє



За інформацією місцевої поліції, ДТП за участю шести вантажівок і 11-ти легкових автомобілів сталася о восьмій ранку (за київським часом). В результаті аварії шестеро осіб потрапило до шпиталів регіону.



У цьому ж районі через декілька кілометрів далі зіткнулося ще три автомобілі. Однак, цього разу ніхто не постраждав. Проїзд транспорту в цьому районі усе ще ускладнений, організовано об’їзди прилеглими автошляхами.



На автошлях Польщі, особливо на півдні країни, панує складна ситуація через інтенсивні опади снігу. Інститут метеорології і водного господарства Польщі попереджає про інтенсивні опади снігу та ожеледицю, від яких найбільше потерпатимуть воєводства південної частини Польщі.



У горах зберігається висока загроза сходження лавин. Від опівночі вівторка для руху вантажного транспорту (понад 3,5 т) через інтенсивні опади снігу закритий проїзд через чесько-польський кордон в районі пункту пропуску “Харрахов-Якушице”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомагістралі А1 поблизу міста Лодзь у Польщі зіткнулося 17 легкових та вантажних автомобілів.У результаті надзвичайної події постраждало шестеро осіб, повідомляє Укрінформ з посиланням на Onet.pl.За інформацією місцевої поліції, ДТП за участю шести вантажівок і 11-ти легкових автомобілів сталася о восьмій ранку (за київським часом). В результаті аварії шестеро осіб потрапило до шпиталів регіону.У цьому ж районі через декілька кілометрів далі зіткнулося ще три автомобілі. Однак, цього разу ніхто не постраждав. Проїзд транспорту в цьому районі усе ще ускладнений, організовано об’їзди прилеглими автошляхами.На автошлях Польщі, особливо на півдні країни, панує складна ситуація через інтенсивні опади снігу. Інститут метеорології і водного господарства Польщі попереджає про інтенсивні опади снігу та ожеледицю, від яких найбільше потерпатимуть воєводства південної частини Польщі.У горах зберігається висока загроза сходження лавин. Від опівночі вівторка для руху вантажного транспорту (понад 3,5 т) через інтенсивні опади снігу закритий проїзд через чесько-польський кордон в районі пункту пропуску “Харрахов-Якушице”.

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