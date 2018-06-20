У Луцьку планують збудувати притулок для безхатьків
Сьогодні, 20:45
У Луцьку до кінця 2019 року може з’явитися помешкання для безхатьків.
Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.
Нагадаємо, у суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом на вулиці Перемоги у Луцьку, знайшли мертвою. Причина – біологічна смерть з обмороженням.
За словами посадовця, приміщення знаходитиметься біля Волинського обласного протитуберкульозного диспансеру, що на вулиці Львівській у Луцьку.
«Там плануємо відкрити стаціонарне відділення нічного перебування. Безхатьків туди буде підвозити поліція, наша соціальна служба. Це буде такий собі хоспіс, центр соціальної допомоги людям. Фінансуватиме це все міська рада», – сказав Кирилюк.
За його словами, безхатьки зможуть перебувати у відділенні не тільки в зимовий період, а в будь-який зручний для них час.
«За планом влітку там мають початися ремонтні роботи, тому думаю, що до наступної зими відділення буде працювати», – зазначив Юрій Кирилюк.
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Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.
Нагадаємо, у суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом на вулиці Перемоги у Луцьку, знайшли мертвою. Причина – біологічна смерть з обмороженням.
За словами посадовця, приміщення знаходитиметься біля Волинського обласного протитуберкульозного диспансеру, що на вулиці Львівській у Луцьку.
«Там плануємо відкрити стаціонарне відділення нічного перебування. Безхатьків туди буде підвозити поліція, наша соціальна служба. Це буде такий собі хоспіс, центр соціальної допомоги людям. Фінансуватиме це все міська рада», – сказав Кирилюк.
За його словами, безхатьки зможуть перебувати у відділенні не тільки в зимовий період, а в будь-який зручний для них час.
«За планом влітку там мають початися ремонтні роботи, тому думаю, що до наступної зими відділення буде працювати», – зазначив Юрій Кирилюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А ви в людей питали чи вони таких сусідів хочуть? А я проти. І думаю інші теж будуть проти такого сусідства.
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