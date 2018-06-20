У Луцьку планують збудувати притулок для безхатьків





Про це у коментарі інтернет-виданню Юрій Кирилюк.



Нагадаємо, у суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом на вулиці Перемоги у Луцьку,



За словами посадовця, приміщення знаходитиметься біля Волинського обласного протитуберкульозного диспансеру, що на вулиці Львівській у Луцьку.



«Там плануємо відкрити стаціонарне відділення нічного перебування. Безхатьків туди буде підвозити поліція, наша соціальна служба. Це буде такий собі хоспіс, центр соціальної допомоги людям. Фінансуватиме це все міська рада», – сказав Кирилюк.



За його словами, безхатьки зможуть перебувати у відділенні не тільки в зимовий період, а в будь-який зручний для них час.



«За планом влітку там мають початися ремонтні роботи, тому думаю, що до наступної зими відділення буде працювати», – зазначив Юрій Кирилюк.

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