Волинські синоптики розповіли, коли спадуть морози





Протягом усього січня в області буде по-справжньому зимова погода, - розповіли



9 січня температура дещо підніметься - вночі 5-10 градусів морозу, вдень - 5-7 градусів нижче нуля. Синоптики прогнозують цього дня сніг.



10-11 січня опадів не передбачається. Морози посиляться до 9-14 градусів вночі та 4-9 градусів нижче нуля вдень.



На вихідних на Волині очікується хмарна погода, сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина. У суботу, 12 січня, температура повітря вдень становитиме близько нуля, у неділю - від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.



Синоптики попереджають, потепління на вихідних буде тимчасовим - з наступного тижня знову прогнозують морози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За прогнозами синоптиків, до кінця тижня на Волині триматимуться морози, на вихідних - незначне потепління, а далі - знову похолодання.Протягом усього січня в області буде по-справжньому зимова погода, - розповіли «Першому» у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.9 січня температура дещо підніметься - вночі 5-10 градусів морозу, вдень - 5-7 градусів нижче нуля. Синоптики прогнозують цього дня сніг.10-11 січня опадів не передбачається. Морози посиляться до 9-14 градусів вночі та 4-9 градусів нижче нуля вдень.На вихідних на Волині очікується хмарна погода, сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина. У суботу, 12 січня, температура повітря вдень становитиме близько нуля, у неділю - від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.Синоптики попереджають, потепління на вихідних буде тимчасовим - з наступного тижня знову прогнозують морози.

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