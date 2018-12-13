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Волинські синоптики розповіли, коли спадуть морози

Волинські синоптики розповіли, коли спадуть морози
За прогнозами синоптиків, до кінця тижня на Волині триматимуться морози, на вихідних - незначне потепління, а далі - знову похолодання.

Протягом усього січня в області буде по-справжньому зимова погода, - розповіли «Першому» у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

9 січня температура дещо підніметься - вночі 5-10 градусів морозу, вдень - 5-7 градусів нижче нуля. Синоптики прогнозують цього дня сніг.

10-11 січня опадів не передбачається. Морози посиляться до 9-14 градусів вночі та 4-9 градусів нижче нуля вдень.

На вихідних на Волині очікується хмарна погода, сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина. У суботу, 12 січня, температура повітря вдень становитиме близько нуля, у неділю - від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Синоптики попереджають, потепління на вихідних буде тимчасовим - з наступного тижня знову прогнозують морози.

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Теги: погода, Волинь, синоптики, мороз
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