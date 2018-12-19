Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Сьогодні, 18:06
У Луцьку вдарили добрячі морози, місто прокинулося у полоні інію.
Чудернацької форми крижинки покрили гілки дерев та кущів. Вітрини магазинів виблискують морозними малюнками, а річкою Стир повільно пливуть невеликі «айсберги», - пише Перший.
Закутані у теплі шарфи лучани з горнятком кави у руках поспішають хто куди. Та все ж є ті, хто завітав до парку на прогулянку пограти у сніжки.
Тим часом синоптики прогнозують морозну погоду протягом усього січня.
Фото Ірини КАБАНОВОЇ
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Чудернацької форми крижинки покрили гілки дерев та кущів. Вітрини магазинів виблискують морозними малюнками, а річкою Стир повільно пливуть невеликі «айсберги», - пише Перший.
Закутані у теплі шарфи лучани з горнятком кави у руках поспішають хто куди. Та все ж є ті, хто завітав до парку на прогулянку пограти у сніжки.
Тим часом синоптики прогнозують морозну погоду протягом усього січня.
Фото Ірини КАБАНОВОЇ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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