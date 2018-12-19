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Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО

Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
У Луцьку вдарили добрячі морози, місто прокинулося у полоні інію.

Чудернацької форми крижинки покрили гілки дерев та кущів. Вітрини магазинів виблискують морозними малюнками, а річкою Стир повільно пливуть невеликі «айсберги», - пише Перший.

Закутані у теплі шарфи лучани з горнятком кави у руках поспішають хто куди. Та все ж є ті, хто завітав до парку на прогулянку пограти у сніжки.

Тим часом синоптики прогнозують морозну погоду протягом усього січня.

Фото Ірини КАБАНОВОЇ
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО
Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО

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Теги: фото, зима
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