Мерехтливий сніг і кришталевий іній: Луцьк опинився у морозному полоні. ФОТО





Чудернацької форми крижинки покрили гілки дерев та кущів. Вітрини магазинів виблискують морозними малюнками, а річкою Стир повільно пливуть невеликі «айсберги», - пише



Закутані у теплі шарфи лучани з горнятком кави у руках поспішають хто куди. Та все ж є ті, хто завітав до парку на прогулянку пограти у сніжки.



Тим часом синоптики прогнозують морозну погоду протягом усього січня.



Фото Ірини КАБАНОВОЇ



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