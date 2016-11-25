У Луцьку на автостанції горіла маршрутка. ФОТО





Про це повідомили очевидці події, - пишуть



Як розповіли свідки, приблизно о 17:00 дим пішов з капоту автобусу, потім спалахнуло полум’я. Салон, де перебувала багато пасажирів, наповнився їдким димом. Крім того, на землю почала капати розплавлена пластмаса.



Водій за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь. На допомогу йому поспішив водій маршрутки № 103 Луцьк-Ківерці. Також пасажири почали закидати палаючий капот автобусу снігом.



Як розповіли пасажири, маршрутка переобладнана з вантажного мікроавтобусу з порушеннями, має тільки один вхід, що суперечить техніці безпеки.



Наразі інформації про постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автостанції №2 в Луцьку сталося загоряння маршрутного автобусу № 441 Луцьк-Ратнів.Про це повідомили очевидці події, - пишуть Волинські новини Як розповіли свідки, приблизно о 17:00 дим пішов з капоту автобусу, потім спалахнуло полум’я. Салон, де перебувала багато пасажирів, наповнився їдким димом. Крім того, на землю почала капати розплавлена пластмаса.Водій за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь. На допомогу йому поспішив водій маршрутки № 103 Луцьк-Ківерці. Також пасажири почали закидати палаючий капот автобусу снігом.Як розповіли пасажири, маршрутка переобладнана з вантажного мікроавтобусу з порушеннями, має тільки один вхід, що суперечить техніці безпеки.Наразі інформації про постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію