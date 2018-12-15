Порошенко присвоїв Філарету звання «Герой України»

Петро Порошенко високо оцінив вклад Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву в Україні, вирішивши присвоїти йому найвищу відзнаку - звання "Герой України".



Про це пише



"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання «Герой України»", - написав глава держави.



Глава держави підписав відповідний



"За видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди постановляю:



Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Патріарху ФІЛАРЕТУ (ДЕНИСЕНКУ Михайлу Антоновичу)", - йдеться у документі.



Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня,



У неділю, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивисоко оцінив вклад Патріархав боротьбу за власну помісну церкву в Україні, вирішивши присвоїти йому найвищу відзнаку - звання "Герой України".Про це пише Укрінформ з посиланням на сторінку Петра Порошенка у Facebook "Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання «Герой України»", - написав глава держави.Глава держави підписав відповідний Указ 8 січня."За видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди постановляю:Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Патріарху ФІЛАРЕТУ ()", - йдеться у документі.Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України У неділю, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса та божественна літургія , яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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