Порошенко присвоїв Філарету звання «Герой України»
Сьогодні, 22:02
Президент України Петро Порошенко високо оцінив вклад Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву в Україні, вирішивши присвоїти йому найвищу відзнаку - звання "Герой України".
Про це пише Укрінформ з посиланням на сторінку Петра Порошенка у Facebook.
"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання «Герой України»", - написав глава держави.
Глава держави підписав відповідний Указ 8 січня.
"За видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Патріарху ФІЛАРЕТУ (ДЕНИСЕНКУ Михайлу Антоновичу)", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України.
У неділю, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
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Про це пише Укрінформ з посиланням на сторінку Петра Порошенка у Facebook.
"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання «Герой України»", - написав глава держави.
Глава держави підписав відповідний Указ 8 січня.
"За видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Патріарху ФІЛАРЕТУ (ДЕНИСЕНКУ Михайлу Антоновичу)", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України.
У неділю, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
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