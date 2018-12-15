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Порошенко присвоїв Філарету звання «Герой України»

Порошенко присвоїв Філарету звання «Герой України»
Президент України Петро Порошенко високо оцінив вклад Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву в Україні, вирішивши присвоїти йому найвищу відзнаку - звання "Герой України".

Про це пише Укрінформ з посиланням на сторінку Петра Порошенка у Facebook.

"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання «Герой України»", - написав глава держави.

Глава держави підписав відповідний Указ 8 січня.

"За видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Патріарху ФІЛАРЕТУ (ДЕНИСЕНКУ Михайлу Антоновичу)", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України.

У неділю, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.


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Теги: Петро Порошенко, Патріарх Філарет, Томос, Герой України, указ
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