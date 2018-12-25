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У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО
На Різдво у місті розпочалась справжня морозна та сніжна погода, яка стала радістю для всіх любителів зимових видів спорту.

Адже з'явилась нагода покататися на лижах та санчатах. Проте й у Луцьку та біля нього теж є достатньо місць, де можна повноцінно і активно кататися і насолоджуватись зимовими красотами. Повідомляє ВолиньUA.

Вхід у Центральний парк відпочинку імені Лесі Українки, пристосований для катання на санчатах з гірки. Головне - нікого не збити з ніг, а також потрібно вміти керувати саньми, щоб не спровокувати «ДТП» з яким-небудь деревом.

Ще одне з улюблених місць серед дітей та дорослих місць - гірки у «Старому місті» біля Замку Любарта.

Катання на санках — це традиційна зимова забава, яка об’єднує всі покоління, адже хто ж не любить з’їжджати з гірки? Адреналін, шалена швидкість, непідробні емоції та справжні веселощі гарантовані.

Отож, вдягайтеся потепліше та вирушайте по місцях для активного зимового відпочинку в місті Луцьку.
У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО

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Теги: Луцьк, парк, санчата, перегони
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Коментарі 1
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Жалко 'НІМЕЦЬКОЇ' гірки вже не має. Якщо хтось памятає
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