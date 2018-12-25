У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО





Адже з'явилась нагода покататися на лижах та санчатах. Проте й у Луцьку та біля нього теж є достатньо місць, де можна повноцінно і активно кататися і насолоджуватись зимовими красотами. Повідомляє



Вхід у Центральний парк відпочинку імені Лесі Українки, пристосований для катання на санчатах з гірки. Головне - нікого не збити з ніг, а також потрібно вміти керувати саньми, щоб не спровокувати «ДТП» з яким-небудь деревом.



Ще одне з улюблених місць серед дітей та дорослих місць - гірки у «Старому місті» біля Замку Любарта.



Катання на санках — це традиційна зимова забава, яка об’єднує всі покоління, адже хто ж не любить з’їжджати з гірки? Адреналін, шалена швидкість, непідробні емоції та справжні веселощі гарантовані.



Отож, вдягайтеся потепліше та вирушайте по місцях для активного зимового відпочинку в місті Луцьку.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Різдво у місті розпочалась справжня морозна та сніжна погода, яка стала радістю для всіх любителів зимових видів спорту.Адже з'явилась нагода покататися на лижах та санчатах. Проте й у Луцьку та біля нього теж є достатньо місць, де можна повноцінно і активно кататися і насолоджуватись зимовими красотами. Повідомляє ВолиньUA Вхід у Центральний парк відпочинку імені Лесі Українки, пристосований для катання на санчатах з гірки. Головне - нікого не збити з ніг, а також потрібно вміти керувати саньми, щоб не спровокувати «ДТП» з яким-небудь деревом.Ще одне з улюблених місць серед дітей та дорослих місць - гірки у «Старому місті» біля Замку Любарта.Катання на санках — це традиційна зимова забава, яка об’єднує всі покоління, адже хто ж не любить з’їжджати з гірки? Адреналін, шалена швидкість, непідробні емоції та справжні веселощі гарантовані.Отож, вдягайтеся потепліше та вирушайте по місцях для активного зимового відпочинку в місті Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію