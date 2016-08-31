Волинська «патрулька» прозвітувала за перший тиждень роботи у 2019 році





Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у



Окрім того, патрульні склали більше 99 адмінматеріалів за порушення громадського порядку та 491 за порушення правил дорожнього руху.



Майже сотня водіїв порушили правила користування пасками безпеки чи мотошоломами, та 64 за керування транспортним засобом без відповідних документів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За перший тиждень 2019 року волинські поліцейські затримали 18 водіїв, які були в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у facebook Окрім того, патрульні склали більше 99 адмінматеріалів за порушення громадського порядку та 491 за порушення правил дорожнього руху.Майже сотня водіїв порушили правила користування пасками безпеки чи мотошоломами, та 64 за керування транспортним засобом без відповідних документів.

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