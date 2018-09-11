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У китайській школі чоловік з молотком напав на дітей – десятки учнів постраждали

У китайській школі чоловік з молотком напав на дітей – десятки учнів постраждали
В одній з початкових шкіл у Пекині (Китай) стався напад чоловіка з молотком на дітей, у результаті чого постраждали 20 учнів повідомляють Факти ICTV.

Усіх дітей, які постраждали у результаті нападу, госпіталізували. Поранення трьох з них оцінюються як важкі.

За попередньою інформацією, нападником виявився технічний співробітник школи, з яким відмовилися продовжувати контракт.

Підозрюваного у нападі затримали на місці події. Розслідування триває.

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Теги: Китай, напад, школа, діти, молоток
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