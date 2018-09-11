У китайській школі чоловік з молотком напав на дітей – десятки учнів постраждали





Усіх дітей, які постраждали у результаті нападу, госпіталізували. Поранення трьох з них оцінюються як важкі.



За попередньою інформацією, нападником виявився технічний співробітник школи, з яким відмовилися продовжувати контракт.



Підозрюваного у нападі затримали на місці події. Розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній з початкових шкіл у Пекині (Китай) стався напад чоловіка з молотком на дітей, у результаті чого постраждали 20 учнів повідомляють Факти ICTV Усіх дітей, які постраждали у результаті нападу, госпіталізували. Поранення трьох з них оцінюються як важкі.За попередньою інформацією, нападником виявився технічний співробітник школи, з яким відмовилися продовжувати контракт.Підозрюваного у нападі затримали на місці події. Розслідування триває.

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