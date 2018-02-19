Повідомили, коли Україна зможе стати членом НАТО
Сьогодні, 03:51
В України є шанс вступити до НАТО після того, як його членом стане Македонія.
Глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко заявив, що Україна, скоріш за все, зможе стати членом НАТО, після того, як до Альянсу вступить Македонія, передає 112 Україна.
Пристайко вважає, що Україні не вдасться випередити Македонію та стати 30 членом НАТО.
За його словами, якщо Україна спокійно працюватиме у цьому напрямі, то може стати 31 або 32 членом Альянсу.
– Найбільш важливим завданням, я вважаю, залишається не тільки для України, а й для усіх її дипломатичних представництв, включно з цією місією, – це захист нашої держави у війні, – сказав Пристайко.
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Глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко заявив, що Україна, скоріш за все, зможе стати членом НАТО, після того, як до Альянсу вступить Македонія, передає 112 Україна.
Пристайко вважає, що Україні не вдасться випередити Македонію та стати 30 членом НАТО.
За його словами, якщо Україна спокійно працюватиме у цьому напрямі, то може стати 31 або 32 членом Альянсу.
– Найбільш важливим завданням, я вважаю, залишається не тільки для України, а й для усіх її дипломатичних представництв, включно з цією місією, – це захист нашої держави у війні, – сказав Пристайко.
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