Повідомили, коли Україна зможе стати членом НАТО





Глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко заявив, що Україна, скоріш за все, зможе стати членом НАТО, після того, як до Альянсу вступить Македонія, передає



Пристайко вважає, що Україні не вдасться випередити Македонію та стати 30 членом НАТО.



За його словами, якщо Україна спокійно працюватиме у цьому напрямі, то може стати 31 або 32 членом Альянсу.



– Найбільш важливим завданням, я вважаю, залишається не тільки для України, а й для усіх її дипломатичних представництв, включно з цією місією, – це захист нашої держави у війні, – сказав Пристайко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В України є шанс вступити до НАТО після того, як його членом стане Македонія.Глава Місії України при Організації Північноатлантичного договорузаявив, що Україна, скоріш за все, зможе стати членом НАТО, після того, як до Альянсу вступить Македонія, передає 112 Україна Пристайко вважає, що Україні не вдасться випередити Македонію та стати 30 членом НАТО.За його словами, якщо Україна спокійно працюватиме у цьому напрямі, то може стати 31 або 32 членом Альянсу.– Найбільш важливим завданням, я вважаю, залишається не тільки для України, а й для усіх її дипломатичних представництв, включно з цією місією, – це захист нашої держави у війні, – сказав Пристайко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію