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Samsung запатентував смартфони з магнітами, які стають одним цілим. ФОТО

Samsung запатентував смартфони з магнітами, які стають одним цілим. ФОТО
Компанія запатентувала смартфон, який складається з двох, з’єднаних завдяки магнітам. Вони можуть функціонувати як окремо, так і разом, виконуючи при цьому більше операцій.

Південнокорейська компанія Samsung вже за кілька тижнів має показати свій складений смартфон. Однак, в мережі було виявлено дещо цікавіший пристрій. Точніше, його патент, пише Pingvin.pro.

Компанія запатентувала смартфон, який складається з двох, з’єднаних завдяки магнітам. Кожен з цих пристроїв може самостійно функціонувати. Але, якщо їх об’єднати, то можна отримати фактично планшет з кількома варіантами взаємодії.
Samsung запатентував смартфони з магнітами, які стають одним цілим. ФОТО

Наприклад, це може бути один великий екран або ж два окремих, на кшталт режиму «розділення екрану». Або, смартфони можна поєднати так, що один буде екраном, а другий клавіатурою. Можна скласти їх таким чином, щоб екрани були ззовні. Невідомо, чи доведе Samsung до пуття цей патент. Але було б цікаво таке спробувати.
Samsung запатентував смартфони з магнітами, які стають одним цілим. ФОТО


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Теги: Samsung, патент, смартфон, магніт
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