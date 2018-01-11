Samsung запатентував смартфони з магнітами, які стають одним цілим. ФОТО





Південнокорейська компанія Samsung вже за кілька тижнів має показати свій складений смартфон. Однак, в мережі було виявлено дещо цікавіший пристрій. Точніше, його патент, пише P



Компанія запатентувала смартфон, який складається з двох, з’єднаних завдяки магнітам. Кожен з цих пристроїв може самостійно функціонувати. Але, якщо їх об’єднати, то можна отримати фактично планшет з кількома варіантами взаємодії.



Наприклад, це може бути один великий екран або ж два окремих, на кшталт режиму «розділення екрану». Або, смартфони можна поєднати так, що один буде екраном, а другий клавіатурою. Можна скласти їх таким чином, щоб екрани були ззовні. Невідомо, чи доведе Samsung до пуття цей патент. Але було б цікаво таке спробувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія запатентувала смартфон, який складається з двох, з’єднаних завдяки магнітам. Вони можуть функціонувати як окремо, так і разом, виконуючи при цьому більше операцій.Південнокорейська компанія Samsung вже за кілька тижнів має показати свій складений смартфон. Однак, в мережі було виявлено дещо цікавіший пристрій. Точніше, його патент, пише P ingvin.pro Компанія запатентувала смартфон, який складається з двох, з’єднаних завдяки магнітам. Кожен з цих пристроїв може самостійно функціонувати. Але, якщо їх об’єднати, то можна отримати фактично планшет з кількома варіантами взаємодії.Наприклад, це може бути один великий екран або ж два окремих, на кшталт режиму «розділення екрану». Або, смартфони можна поєднати так, що один буде екраном, а другий клавіатурою. Можна скласти їх таким чином, щоб екрани були ззовні. Невідомо, чи доведе Samsung до пуття цей патент. Але було б цікаво таке спробувати.

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