На Волині особливі люди показали різдвяну виставу. ФОТО





Її підготували члени організації “Асоціація осіб з інвалідністю “Добродія в дії”. Режисером-постановником став громадський активіст Володимир Кравчук. Йдеться на



Згідно прадідівських традицій на святковий стіл поклали пахуче сіно, яке зверху застелили полотняною, бабусиною скатертиною.



Не обійшлося й без 12 страв: кутя з маком, колядник, голубці з пшоном, гречка, горох, борщ з сушеними грибами, печена капуста, смажені гриби, вареники, оселедець, пироги з квасолею, узвар.



Вистава видалася на славу завдяки самодіяльним акторам: господар — Борис Паталій, господиня — Світлана Ринковська, син Олег — Олег Гелетуха, дочка Богданка — Богдана Паталій, дочка Софійка — Софія Шевчук, син Вадим — Вадим Сахарук, дід — Володимир Лисюк, баба — Олена Лисюк, ведуча - Ольга Яренчук.



У залі, переповненому глядачами, було комфортно і затишно. Тут панувала атмосфера позитиву й радості. На завершення усі разом виконали колядку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Різдва Христового у кафе «Маестро» відбулося хвилююче дійство-вистава "Святвечір на Поліссі".Її підготували члени організації “Асоціація осіб з інвалідністю “Добродія в дії”. Режисером-постановником став громадський активіст. Йдеться на сайті Ковельської міської ради.Згідно прадідівських традицій на святковий стіл поклали пахуче сіно, яке зверху застелили полотняною, бабусиною скатертиною.Не обійшлося й без 12 страв: кутя з маком, колядник, голубці з пшоном, гречка, горох, борщ з сушеними грибами, печена капуста, смажені гриби, вареники, оселедець, пироги з квасолею, узвар.Вистава видалася на славу завдяки самодіяльним акторам: господар —, господиня —, син, дочка, дочка, син, дід —, баба —, ведуча -У залі, переповненому глядачами, було комфортно і затишно. Тут панувала атмосфера позитиву й радості. На завершення усі разом виконали колядку.

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