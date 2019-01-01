На Волині особливі люди показали різдвяну виставу. ФОТО
Сьогодні, 08:09
Напередодні Різдва Христового у кафе «Маестро» відбулося хвилююче дійство-вистава "Святвечір на Поліссі".
Її підготували члени організації “Асоціація осіб з інвалідністю “Добродія в дії”. Режисером-постановником став громадський активіст Володимир Кравчук. Йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Згідно прадідівських традицій на святковий стіл поклали пахуче сіно, яке зверху застелили полотняною, бабусиною скатертиною.
Не обійшлося й без 12 страв: кутя з маком, колядник, голубці з пшоном, гречка, горох, борщ з сушеними грибами, печена капуста, смажені гриби, вареники, оселедець, пироги з квасолею, узвар.
Вистава видалася на славу завдяки самодіяльним акторам: господар — Борис Паталій, господиня — Світлана Ринковська, син Олег — Олег Гелетуха, дочка Богданка — Богдана Паталій, дочка Софійка — Софія Шевчук, син Вадим — Вадим Сахарук, дід — Володимир Лисюк, баба — Олена Лисюк, ведуча - Ольга Яренчук.
У залі, переповненому глядачами, було комфортно і затишно. Тут панувала атмосфера позитиву й радості. На завершення усі разом виконали колядку.
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Її підготували члени організації “Асоціація осіб з інвалідністю “Добродія в дії”. Режисером-постановником став громадський активіст Володимир Кравчук. Йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Згідно прадідівських традицій на святковий стіл поклали пахуче сіно, яке зверху застелили полотняною, бабусиною скатертиною.
Не обійшлося й без 12 страв: кутя з маком, колядник, голубці з пшоном, гречка, горох, борщ з сушеними грибами, печена капуста, смажені гриби, вареники, оселедець, пироги з квасолею, узвар.
Вистава видалася на славу завдяки самодіяльним акторам: господар — Борис Паталій, господиня — Світлана Ринковська, син Олег — Олег Гелетуха, дочка Богданка — Богдана Паталій, дочка Софійка — Софія Шевчук, син Вадим — Вадим Сахарук, дід — Володимир Лисюк, баба — Олена Лисюк, ведуча - Ольга Яренчук.
У залі, переповненому глядачами, було комфортно і затишно. Тут панувала атмосфера позитиву й радості. На завершення усі разом виконали колядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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