Чиї сосни: у Луцьку розбиралися, хто повинен прибрати покинуті на вулиці дерева. ВІДЕО





Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook повідомив Сергій Кантовський, - йдеться в сюжеті 1



Загалом утилізацією сміття на Волині займається комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Проте там коментувати ситуацію на камеру відмовилися.



Приймальня підприємства була зачинена, директора на місці не було. Одна з працівниць зателефонувала комусь і після розмови повідомила, що "Луцькспецкомунтранс" до залишених ялинок непричетний.



Директор ЖКГ №7 не захотів нічого пояснювати телефоном, він також відмовився коментувати на камеру.



Згодом, керівник сказав, що ялинки є власністю підприємця і ЖКГ не може привласнювати чуже майно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Відродження після Нового року підприємці залишили купу непроданих сосен.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook повідомив, - йдеться в сюжеті 1 2 каналу Загалом утилізацією сміття на Волині займається комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Проте там коментувати ситуацію на камеру відмовилися.Приймальня підприємства була зачинена, директора на місці не було. Одна з працівниць зателефонувала комусь і після розмови повідомила, що "Луцькспецкомунтранс" до залишених ялинок непричетний.Директор ЖКГ №7 не захотів нічого пояснювати телефоном, він також відмовився коментувати на камеру.Згодом, керівник сказав, що ялинки є власністю підприємця і ЖКГ не може привласнювати чуже майно.

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