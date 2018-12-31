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Чиї сосни: у Луцьку розбиралися, хто повинен прибрати покинуті на вулиці дерева. ВІДЕО

Чиї сосни: у Луцьку розбиралися, хто повинен прибрати покинуті на вулиці дерева. ВІДЕО
На проспекті Відродження після Нового року підприємці залишили купу непроданих сосен.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook повідомив Сергій Кантовський, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Загалом утилізацією сміття на Волині займається комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Проте там коментувати ситуацію на камеру відмовилися.

Приймальня підприємства була зачинена, директора на місці не було. Одна з працівниць зателефонувала комусь і після розмови повідомила, що "Луцькспецкомунтранс" до залишених ялинок непричетний.

Директор ЖКГ №7 не захотів нічого пояснювати телефоном, він також відмовився коментувати на камеру.

Згодом, керівник сказав, що ялинки є власністю підприємця і ЖКГ не може привласнювати чуже майно.

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Теги: сосни, дерево, ЖКП, Луцькспецкомунтранс
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