Чиї сосни: у Луцьку розбиралися, хто повинен прибрати покинуті на вулиці дерева. ВІДЕО

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На проспекті Відродження після Нового року підприємці залишили купу непроданих сосен.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook повідомив Сергій Кантовський, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Загалом утилізацією сміття на Волині займається комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Проте там коментувати ситуацію на камеру відмовилися.
Приймальня підприємства була зачинена, директора на місці не було. Одна з працівниць зателефонувала комусь і після розмови повідомила, що "Луцькспецкомунтранс" до залишених ялинок непричетний.
Директор ЖКГ №7 не захотів нічого пояснювати телефоном, він також відмовився коментувати на камеру.
Згодом, керівник сказав, що ялинки є власністю підприємця і ЖКГ не може привласнювати чуже майно.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook повідомив Сергій Кантовський, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Загалом утилізацією сміття на Волині займається комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Проте там коментувати ситуацію на камеру відмовилися.
Приймальня підприємства була зачинена, директора на місці не було. Одна з працівниць зателефонувала комусь і після розмови повідомила, що "Луцькспецкомунтранс" до залишених ялинок непричетний.
Директор ЖКГ №7 не захотів нічого пояснювати телефоном, він також відмовився коментувати на камеру.
Згодом, керівник сказав, що ялинки є власністю підприємця і ЖКГ не може привласнювати чуже майно.
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