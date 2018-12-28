Письменник з Волині став лауреатом премії імені Джека Лондона
Сьогодні, 09:08
Волинський письменник Василь Слапчук став лауреатом Міжнародної літературної премії імені Джека Лондона за 2019 рік.
Арт-центр «KLAS’SARTSCENTERSANFRANCISCO» (США, Сан-Франциско, голова міжнародного журі – Алекс Клас) оголосив лауреатів,
- повідомляє Буквоїд.
Саме в Сан-Франциско 12 січня 1876 р. народився Джон Ґріффіт Чейні, якого увесь світ тепер знає, як видатного американського письменника та громадського діяча Джека Лондона.
Серед нагороджених, знаних письменників із різних країн є й наші співвітчизники, зокрема – волинянин Василь Слапчук.
Отже, цьогорічними лауреатами почесної відзнаки за визначну літературну діяльність, за поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України, стали:
Василь Слапчук (Україна);
Олег Гончаренко (Україна);
Галимкаір Мутанов (Казахстан);
Марсель Салімов (Російська Федерація, Башкортостан);
Богдан Сушинський (Україна).
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Арт-центр «KLAS’SARTSCENTERSANFRANCISCO» (США, Сан-Франциско, голова міжнародного журі – Алекс Клас) оголосив лауреатів,
- повідомляє Буквоїд.
Саме в Сан-Франциско 12 січня 1876 р. народився Джон Ґріффіт Чейні, якого увесь світ тепер знає, як видатного американського письменника та громадського діяча Джека Лондона.
Серед нагороджених, знаних письменників із різних країн є й наші співвітчизники, зокрема – волинянин Василь Слапчук.
Отже, цьогорічними лауреатами почесної відзнаки за визначну літературну діяльність, за поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України, стали:
Василь Слапчук (Україна);
Олег Гончаренко (Україна);
Галимкаір Мутанов (Казахстан);
Марсель Салімов (Російська Федерація, Башкортостан);
Богдан Сушинський (Україна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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