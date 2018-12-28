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Письменник з Волині став лауреатом премії імені Джека Лондона

Письменник з Волині став лауреатом премії імені Джека Лондона
Волинський письменник Василь Слапчук став лауреатом Міжнародної літературної премії імені Джека Лондона за 2019 рік.

Арт-центр «KLAS’SARTSCENTERSANFRANCISCO» (США, Сан-Франциско, голова міжнародного журі – Алекс Клас) оголосив лауреатів,
- повідомляє Буквоїд.

Саме в Сан-Франциско 12 січня 1876 р. народився Джон Ґріффіт Чейні, якого увесь світ тепер знає, як видатного американського письменника та громадського діяча Джека Лондона.

Серед нагороджених, знаних письменників із різних країн є й наші співвітчизники, зокрема – волинянин Василь Слапчук.

Отже, цьогорічними лауреатами почесної відзнаки за визначну літературну діяльність, за поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України, стали:

Василь Слапчук (Україна);

Олег Гончаренко (Україна);

Галимкаір Мутанов (Казахстан);

Марсель Салімов (Російська Федерація, Башкортостан);

Богдан Сушинський (Україна).

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Теги: Василь Слапчук, Джек Лондон, премія
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