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Курс валют у Луцьку на 9 січня

Курс валют у Луцьку на 9 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.721, а продаж - 28.163.

Євро при купівлі становить - 31.404, при продажу - 32.318.

Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.420.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.450.

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Теги: курс, валюта
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