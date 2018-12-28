Донька загиблого волинського Героя мріє про подарунки до дня народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром перший ювілей зустріне блакитноока красуня. Свої небесні очі вони отримала в спадок від татуся. Батько 5-х дітей (2-є дітей з першого шлюбу дружини стали рідними теж)носив звання майора, був командиром батареї, зник безвісти 25 серпня 2014 року в селищі Кутейникове Амвросіївського р-ну Донецької обл., упізнаний за експертизою ДНК у липні 2015 року.Домініка зі своєю багатодітною сім'єю проживає у Нововолинську і навчається в 4 класі, тому готується до своїх перших екзаменів з “ДПА". Дитина дуже творча і має багато захоплень, любить усе нове й цікаве.Попри юний вік, дівчинка може здивувати величезним колом своїх інтересів. «Я полюбляю власноруч виготовляти різні декоративні дрібнички, малювати та читати», – розповідає Домініка. У свої 10 років вона відвідує гурток театрального мистецтва, хор “Діти світла", вчиться гри на фортепіано і після річної гри на сопілці (для розробки легень) грає на саксофоні і здобуває нові успіхи. Хоча обирати майбутню професію ще не скоро, однак перші мрії іменинниці пов'язані з великою сценою.Марина Олександрівна окрім Домініки виховує ще трьох дітей:та. Про свою маму Домініка говорить з гордістю:” Я її дуже люблю, вона завжди рада прийти нам на допомогу, але не тільки нам, але й Денису (сину з першого шлюбу чоловіка). Хоч матуся до нас дуже вимоглива, але ми безмежно вдячні їй за підтримку в усіх наших починаннях, поразках та досягненнях".Дівчина дуже любить свою родину, мріє, щоб усі були щасливими та здоровими. Тішиться, що у них така велика сім’я і вони усі досить різні та мають стільки уподобань. Найголовніша тепер, звісно, мама, котра намагається усе зробити для того, аби вони нічого не потребували. Але і старшого брата Віталика, якому так рано довелося подорослішати та стати єдиним чоловіком у сім'ї, поважають усі дівчата та слухають. Проте Домініці дуже не вистачає тата, вона сумує за ним та пишається, що має такі самі сині очі.Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Так як весь тягар за доглядом 4-х дітей поклався на плечі Марини – тому не дивно, що в них теж бувають і деякі побутові проблеми та потреби, які сім’я не розповідає на загал, але завжди шукає способи подолати складнощі гуртом. Проте вона не тільки з усім справляється і постійно бачить у всьому позитив – але ще й знаходить час допомагати іншим: є громадською активісткою, відданою парафіянкою у місцевому Свято-Михайлівському храмі ПЦУ та активно займається ще й волонтерством.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htmШепелюк Домініка – 10 років (11.01.2009). Ріст: 147; Розмір взуття: 35-36Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.