вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 січня 2019 року християни, у яких продовжуються різдвяні святкування та гуляння вшановують Великомученика Стефана.

Іменини сьогодні святкують: Степан, Федір, Антоніна, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 9 січня:

– Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.

– Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

– Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.

– Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.

– Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.

– Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.

Що можна робити 9 січня

1. Цього дня незаміжні дівчата можуть ворожити на заміжжя. Для цього треба розсипати на столі насіння. Якщо випаде парне число, то протягом року вдасться знайти собі пару, якщо ж непарне – заміж дівчина вийде ще не скоро.

2. Якщо в день Степана напоїти коня водою з відра, в якому буде срібна монетка, то тварина весь рік буде послушною. Також такий обряд, за повір'ями, захистить коня від можливих хвороб.

3. Господарю оселі в цей день потрібно обгородити свій будинок осиковими кілками, щоб протягом усього року в нього не ввійшла ніяка нечисть.

Що не можна робити 9 січня

1. На Степана не можна займатися хатньою роботою, адже цей день є одним із різдвяних свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, традиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Священик УПЦ МП назвав провокацією ланцюг єднання між церквами на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 10:00
9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:48
На Волині водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 09:37
Донька загиблого волинського Героя мріє про подарунки до дня народження
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
День Святого Миколая: історія свята, традиції та прикмети День Святого Миколая: історія свята, традиції та прикмети
19 грудень, 2018, 08:06
У Луцьку на Андрія влаштують вечорниці У Луцьку на Андрія влаштують вечорниці
05 грудень, 2018, 11:46
Відомі волиняни розповіли, як у дитинстві святкували Великдень Відомі волиняни розповіли, як у дитинстві святкували Великдень
08 квітень, 2018, 15:29
Фрукти, пшениця та мед: Яблучний Спас в Луцьку. ФОТО Фрукти, пшениця та мед: Яблучний Спас в Луцьку. ФОТО
19 серпень, 2017, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині із заметів витягли 3 автівки
Сьогодні, 10:54
 0
У Луцьку патрульні виявили «таксі-двійник»
Сьогодні, 10:34
 0
У аварії під Луцьком травмувались четверо людей, серед них – діти
Сьогодні, 10:30
 0
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Сьогодні, 10:20
 0
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8