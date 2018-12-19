9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:48
9 січня 2019 року християни, у яких продовжуються різдвяні святкування та гуляння вшановують Великомученика Стефана.
Іменини сьогодні святкують: Степан, Федір, Антоніна, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 січня:
– Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
– Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
– Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.
– Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.
– Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
– Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.
Що можна робити 9 січня
1. Цього дня незаміжні дівчата можуть ворожити на заміжжя. Для цього треба розсипати на столі насіння. Якщо випаде парне число, то протягом року вдасться знайти собі пару, якщо ж непарне – заміж дівчина вийде ще не скоро.
2. Якщо в день Степана напоїти коня водою з відра, в якому буде срібна монетка, то тварина весь рік буде послушною. Також такий обряд, за повір'ями, захистить коня від можливих хвороб.
3. Господарю оселі в цей день потрібно обгородити свій будинок осиковими кілками, щоб протягом усього року в нього не ввійшла ніяка нечисть.
Що не можна робити 9 січня
1. На Степана не можна займатися хатньою роботою, адже цей день є одним із різдвяних свят.
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Іменини сьогодні святкують: Степан, Федір, Антоніна, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 січня:
– Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
– Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
– Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.
– Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.
– Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
– Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.
Що можна робити 9 січня
1. Цього дня незаміжні дівчата можуть ворожити на заміжжя. Для цього треба розсипати на столі насіння. Якщо випаде парне число, то протягом року вдасться знайти собі пару, якщо ж непарне – заміж дівчина вийде ще не скоро.
2. Якщо в день Степана напоїти коня водою з відра, в якому буде срібна монетка, то тварина весь рік буде послушною. Також такий обряд, за повір'ями, захистить коня від можливих хвороб.
3. Господарю оселі в цей день потрібно обгородити свій будинок осиковими кілками, щоб протягом усього року в нього не ввійшла ніяка нечисть.
Що не можна робити 9 січня
1. На Степана не можна займатися хатньою роботою, адже цей день є одним із різдвяних свят.
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